C’s no cree que haya censura: “El PSOE está engañando a los laguneros”

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de La Laguna, Teresa Berástegui, afirmó ayer que no cree que la moción de censura contra CC en el Consistorio pueda salir en el municipio porque “el PSOE está engañando a la gente, si quisieran que saliera ya lo hubiesen hecho hace tres meses”. Además, apuntó que a “los cantos de sirena” del PSOE hay que sumar el expediente disciplinario abierto por la gestora federal del PSOE a los ediles laguneros Javier Abreu y Yeray Rodríguez, que podría acabar en expulsión, lo que hace que “los números no den”.

Berástegui sostuvo que con las recientes declaraciones de varios dirigentes del PSOE mostrando su deseo de que se produzca la moción de censura en La Laguna, el partido está “tomándole el pelo a los laguneros” porque “la realidad es que nada ha pasado”. “El PSOE está engañando a la ciudadanía e intentando no quedar mal con su electorado -añadió-, porque está claro que el votante del PSOE no entiende que prefiera estar con CC que con los partidos de izquierda del Ayuntamiento”.

En este sentido, la portavoz de Ciudadanos se mostró de acuerdo con las recientes palabras de Abreu calificando las declaraciones de los dirigentes socialistas de “pose” porque, enfatizó, “cuando uno quiere llevar a cabo algo, lo hace”. “El PSOE sabe que le puede pasar factura -insistió-, pero está muy cómodo”.

En base a esto, Berástegui explicó que “el problema que nosotros vemos es que con los acontecimientos de dos concejales del PSOE expedientados y los cantos de sirena, no nos parece serio, con lo que, si no dan los números y pensamos que todo es una pose, no vamos a entrar en ese engaño, con lo que desde nuestra parte eso quedó parado”, en referencia al apoyo de los dos concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento a la moción de censura.



SI DE LA GESTORA

El presidente de la gestora del PSOE de Canarias, José Miguel Rodríguez Fraga, se manifestó el pasado miércoles, en declaraciones al programa de radio El Espejo Canario, a favor de la moción de censura en el Ayuntamiento de La Laguna contra CC, su socio de gobierno en el municipio, aunque apuntó que la solicitud debe partir de la agrupación local del PSOE para lo que, primero, tiene que estar unida. “No podemos ir a una moción de censura con una agrupación dividida a montar un follón en La Laguna”, afirmó.