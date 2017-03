De cuando la ATI profunda salvó a Risco Caído

Caramba con los catalanes. Cuentan los paisanos que andaban tras la candidatura del grancanario Risco Caído para que la Unesco lo declare al fin Patrimonio Histórico de la Unesco que, cuando aquellos se enteraron del vapuleo que recibía su Priorat en el informe de los técnicos del Ministerio, quisieron manipular el mismo para no tener que retirar su candidatura. Con lo que no contaban es que los nuestros no se chupan el dedo y, aunque expertos en Cultura, más de uno también tiene las tablas suficientes en política como para olerse que los puñales te llegan por la espalda. Lo cierto es que en Gran Canaria no son pocos los que están muy agradecidos al Gobierno de Canarias por la brillante defensa de este complejo paisajístico, una auténtica maravilla que merece la pena visitar. Lo más gracioso del asunto es que hubo sus chanzas, no exentas de cierto asombro, de ver al tinerfeño Miguel Ángel Clavijo, actual director general de Patrimonio Cultural del Ejecutivo regional, al frente de las operaciones que desmontaron la trastada de un rival que, eso sí, al verse descubierto, retiró la opción, lo que dejó el camino expedito a Canarias. Dicen que algún tinerfeño presente replicó a los grancanarios que para que luego se quejen de la ATI profunda, siempre con el excelente humor resultante de volver con el triunfo entre las manos..