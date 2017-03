Defiende a una pareja musulmana en Nueva York de las acusaciones de una latina

La confrontación entre nacionalidades comienza a hacer mella en Estados Unidos. Al ver que una mujer latina atacaba a una pareja de musulmanes en el metro de Nueva York, Tracey Tong salió en su defensa. La joven de nacionalidad china y peruana intervino ante las acusaciones de la mujer: “No me gusta cómo estás tratando a estas personas. Es de mala educación. Estamos juntos en esto, sin importar que nos guste o no lo que está ocurriendo en el Gobierno”.

Fue entonces cuando ambas se enzarzaron en una discusión acerca de si habían nacido o no en el país, cambiando incluso de idioma: “En español, en inglés, en chino o en francés, se lo digo en el idioma que quiera. Usted es de aquí, de Puerto Rico o de donde quiera que sea. Yo he nacido aquí y no me gusta la forma en que está tratando a esta mujer”, aseguró Tracey.