Durmiendo al PP

Coalición necesita dormir el partido de la reforma electoral, ganar tiempo perdiéndolo, marear la pelota a la espera de que las urnas piten el final del encuentro. CC quiere aburrir la modificación del sistema, adormecerla, llevarla a los minutos de descuento sin reforma alguna. Su planteamiento del partido es lógico, hacen bien, es su mejor jugada. Necesitan dejarlo como está, y actúan en consecuencia -evangelizan con la letanía de que una modificación apenas les afectaría, pero su inquietud prueba que no es así-. El problema es que solos no se bastan. Si quieren que por millonésima vez la reforma no llegue a ver la luz necesitan dormir al PP canario, adormecerlo, incorporarlo al Gobierno, tenerlo dentro, ser la mano que les mece la cuna, acunarlos sobre la mesa del Consejo. Si los tienen dentro, deslumbrados con el coche oficial, al PP no le quedará otra que jugar al pie de Coalición. Fernando Clavijo necesita adormecer a Asier Antona para que éste adormezca al PP. Si los populares entran en el Gobierno no habrá reforma electoral porque una vez dentro CC los tendrá cogidos por los sueldos. Los militantes del PP merecen que este fin de semana les cuenten si van a trabajar para Coalición o para el PP, si van a entrar en el Gobierno o a cambiar las reglas del juego, si se conforman con ser la mascota de CC o si pensando a lo grande no caerán en brazos de Coalición e irán a por la presidencia en 2019. Que Rajoy se supere diciendo que él no es quien para decir si se debe modificar o no el sistema electoral indica, muy marianamente, que están pensando en una cosa y la contraria. Si el PP pica, si entra en el Gobierno, CC habrá enterrado la reforma, salvando así una vez más el match-ball. Clavijo quiere que Asier Antona lo ayude a dormir el partido, lo necesita durmiéndole al PP.