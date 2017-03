Érmetes asegura que “no existen mujeres importantes en Santa Cruz de La Palma” para que una calle lleve su nombre

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Antonio Érmetes Brito, que fue expulsado de Izquierda Unida por la publicación de un artículo de opinión “machista”, tal y como lo tildó esta formación política, en el pleno de este lunes ha manifestado que “no existen mujeres importantes, que yo conozca por lo menos,” en la capital palmera para que puedan incorporarse al callejero de la ciudad, tal y como propuso la edil de Nueva Canarias, Maeve Sanjuán, en una moción.

Maeve Sanjuán, notablemente molesta con ña exposición de Érmetes, pidió la intervención del alcalde ante estas declaraciones, porque “yo no puedo permitir que se diga que no hay mujeres destacadas o importantes”. Víctor Francisco, que se encontrba en funciones como alcalde, sustituyendo a Sergio Matos, señaló que no podía decirle al concejal “lo que puede o no decir”.

Sanjuán recordó las recientes declaraciones del eurodiputado polaco Janusz Korwin-Mikkenos, en las que defendía que “las mujeres deben ganar menos porque son más débiles y menos inteligentes” que los hombres, “en las que nos escandalizamos todos”. “Para mí, por ejemplo, una mujer que tuvo que sacar adelante una famlia de 8 hijos, sola, con la Guerra Civil, es un modelo de vida y un ejemplo”, añadió.

Érmetes aseguró que “no soy contra las mujeres, sino que desgraciadamente, entre nosotros, que yo conozca por lo menos, no existen esas mujeres importantes en Santa Cruz de La Palma”. Algo de lo que aseguró que “los hombres no tenemos la culpa”.

La moción de Nueva Canarias planteaba la necesidad de que se “visibilice” la mujer, como “una tarea apremiante”. Un proceso que defienden que en el municipio “empiece por algo tan esencial como es materializar esa presencia en la señalización del callejero, en aquellas zonas donde ya existen disponibilidad para hacerlo, como es el caso de los barrios de la capital, donde muchas de sus calles se designan a través de números. Concretamente, en el Barrio de La Dehesa o en Mirca, cuyos vecinos vienen demandando desde hace años que se nominen las calles donde viven.

La propuesta contó con la aprobación de todas las fuerzas políticas del pleno, unanimidad a la que también se sumó el concejal no adscrito, en un giro de cierto surrealismo político.