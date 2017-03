Este partido lo juegan ellos

Organizar la vida pensando en el equipo de tus amores, adaptar horas de estudio y hacer esfuerzos de todo tipo para encontrarte con el partido más importante en la historia de ese club. Javier, Conchi, Julia, Tatiana y Alexis viven al Canarias, sufren, gritan, sonríen y lloran según lo haga su equipo y hoy, como no podía ser de otra manera, no fallarán al vital duelo ante el PAOK (19.30) en el Santiago Martín. El equipo necesita remontar tres puntos. Y ellos son clave.

Una historia de amor…

Conchi se define como “muy lagunera”, por eso parece natural que acuda a ver los partidos del CB Canarias desde hace “32 años”. Si nombramos a Javier, su marido, muchos seguirán sin conocerlos, pero si decimos que son los encargados de llevar al Santiago Martín las banderas de los países de todos los jugadores del Iberostar Tenerife, todo cambia.

Detrás de ellos hay una historia de amor, no solo hacia el CB Canarias, como admite Conchi: “Yo ya venía a ver al equipo, en los tiempos del Luther King, antes que él. Luego nos conocimos, él, que vivía fuera de la Isla, vino a Tenerife y acabamos por ir juntos. Ahora los dos somos muy canaristas. Sentimos mucho a este club”.

Javier, en su día, fue directivo de la entidad, pero había algo que casi le impedía desarrollar su función: el palco. “Yo soy como se me puede ver, salto, grito, animo. Cuando fui por primera vez al palco le dije a mis compañeros, que allí yo, tan quieto y callado, no podía estar”. Y así comenzó a ponerse detrás del banquillo rival, ondeando su famosa bandera con fondo amarillo y león rampante negro, de la región de Flandes, que no falla a un encuentro en casa de los insulares.

“Hemos viajado a muchos sitios, a Salamanca, en aquella fase de ascenso o a las Copas”, señala Conchi antes de apuntar que “como la afición canarista no hay ninguna. Seguro”. De la misma opinión es Javier, que espera otros 30 años de amor y canarismo.

y amistad

Tatiana y Alexis son hermanos. Alexis creció entre visitas al pabellón del Luther King y supo que estaba enamorado del aurinegro en el Ríos Tejera. Tanto él como su hermana tienen, además, una relación de amistad con algunos excanaristas como Iker Urreizti o Ricardo Guillén: “Cuando subimos a LEB Oro mi padre prometió que invitaría a la plantilla cuando lograran 14 victorias. Les hizo una paella y aquello se convirtió en una tradición. Ahí fuimos trabando amistad con varios”.

Es curioso, porque a Tatiana “al principio”, no le gustaba demasiado el baloncesto, algo que comparte con Julia. Por si fuera poco, su primer recuerdo como canaristas fue aquel ascenso, ante Vic, a la LEB Oro, algo que, como recuerda Julia, hizo que se hicieran amigas: “Nos veíamos cuando veníamos a los partidos y, poco a poco, de tanto vernos, comenzamos a hablar y hasta ahora”.

A Tatiana le gustaba más el fútbol, tanto que dirige a uno de los equipos de base del Llamoro, donde entienden “perfectamente”, que el Canarias está “antes que todo”. “Cuando hay partido en casa lo más importante es el partido. Mañana (por hoy) no iré a entrenar para venir el partido”.

Julia visitó por primera vez el Ríos Tejera para ver al CV Aguere gracias a una invitación que le dieron, le gustó el ambiente tanto que, desde aquel día, solo ha faltado a dos encuentros como local, pero del Canarias: “Estudio Medicina y, muchas veces, debo organizarme para no perderme ningún encuentro. Por ejemplo, cuando tengo que estudiar, si tengo que levantarme a las siete de la mañana un domingo para luego venir al Canarias, por supuesto que lo hago”.

En sus casas, como en la de Javier y Conchi, el Iberostar Tenerife es tema de conversación diario, entre esas paredes pasarán los nervios previos al histórico encuentro de esta tarde en el que todos esperan conseguir un triunfo que otorgue la clasificación a los aurinegros.

“Creo que pasaremos, pero no será fácil porque ya vimos como jugaron en la ida”, indica Tatiana, quizás la más cauta de todos a la hora de pronunciarse al respecto.

Julia cree que “ganar al Real Madrid con mucho acierto exterior”, será “importante” a la hora de tener confianza en esta faceta ante un rival que protege tanto su canasta y Alexis, no va a la zaga cuando, reconoce que “en una temporada tan ilusionante”, la clasificación llegará ante un “rival muy complicado”, como el PAOK.

Ellos son solo una representación de una afición que, hoy más que nunca, será fundamental para conseguir un pase que quedará escrita en la larga historia canarista. Seguro.