Eva Harrrington, ganadora de ‘Tu peluca me suena’

El CIFP César Manrique ha celebrado con éxito ‘Tu Peluca Me Suena of the 80’s’, el evento estrella del proyecto educativo César Manrique Cultural, coordinado por la profesora Laura Benítez y que este año cumplía cuatro años. Conducidos por los presentadores Juan Antonio Cabrera y Miss Caelum, se vivieron momentos que recordaron a aquellos maravillosos años como el homenaje a Queen con la canción I want to break free.

Con el mayor número de votos, Eva Harrrington se proclamó ganadora. El primer finalista fue Lulú Shampoo; el segundo finalista, Drag Blithel y cerrando el podio se situó Michel Moralis. Para alzarse con el título tuvieron que enfrentarse en última batalla con un remix de varias canciones de los años 80. Luego fue el público, con su voto, quién decidió la ganadora de la gala.

Esta ha sido la cuarta edición de un concurso producido por los alumnos de Ciclo Formativo de Producción de Audiovisuales y Espectáculos, un evento donde ponen en práctica los conocimientos adquiridos en el aula y tienen la oportunidad de “aprender haciendo”. La calidad del espectáculo en estas cuatro ediciones ha conseguido que ‘Tu Peluca Me Suena’ se convierta en uno de los eventos de transformismo más importantes de Canarias.