Evacuado el aeropuerto de Paris-Orly tras ser abatido un islamista que robó un arma a un militar

Un hombre ha muerto a tiros este sábado por la mañana en el aeropuerto internacional de París-Orly tras apropiarse del fusil de asalto de un militar que se encargaba de tareas de seguridad, según ha confirmado el Ministerio del Interior galo.

Según fuentes del diario ‘Le Monde’, el hombre consiguió hacerse con el arma del militar y procedió a dirigirse a un McDonald’s cuando recibió los disparos de un agente de la Policía aduanera.

El incidente ha provocado la intervención de las unidades de élite RAID de la Policía francesa, que han procedido a acordonar la zona y a ordenar la evacuación parcial del aeropuerto, a donde ya se dirige el ministro del Interior, Bruno Le Roux.

Todos los vuelos de entrada y salida se encuentran temporalmente aplazados y se ha ordenado a los pasajeros que permanezcan en los aviones que aguardaban el despegue.

Paris Orly airport latest:

– Man shot dead trying to seize gun from soldier

– Security operation under way pic.twitter.com/2UAGpzO3eS

— Report Focus News (@ReportFocus) 18 de marzo de 2017