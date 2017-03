Fallece un hombre tras los doctores ignorar un tumor durante tres años

El fallecido es Wayne Evans, un británico de 41 años de edad que había sentido un bulto en su cuerpo, un tumor que los doctores a los que acudió en diferentes ocasiones ignoraron durante tres años. Los primeros síntomas fueron en 2008, cuando Wayne comenzó a sentir dolor en el estómago y después de diferentes pruebas médicas los doctores no le notificaron nada referente a un tumor, por lo que el paciente siguió su vida con normalidad según cuenta el diario Mirror.

Tres años más tarde, el estado de salud de Wayne empeoró y volvió a acudir al médico pero en esta ocasión los doctores le informaron que tenían que hacer una exploración urgente. No llegó a tiempo y tras la quimioterapia Wayne falleció. El médico general de la aseguradora pagará un acuerdo de seis cifras a la esposa del fallecido, Claire, después de que los resultados de la exploración fueran ignorados.

“Mi vida no volverá a ser la misma. No puedo aceptar que el destino de Wayne estuviera en un trozo de papel durante tres años. Fue ignorado y no fue hasta que volvió a quejarse de dolor cuando saltó la alarma”, expresa Claire.