Galaxia de buena gente

La Fuerza Imperial de Tenerife invadió el pasado jueves la Redacción del DIARIO DE AVISOS con la fuerza de su sentido del humor y de su excelente interpretación de unos personajes que son iconos de la cultura popular gracias a la saga Star Wars, iniciada por George Lucas allá en los años setenta del pasado siglo. De la mano de su presidente, Rafael Rodríguez, y de su vicepresidente, Carlos Miranda, esta divertida asociación sin ánimo de lucro hizo las delicias de pequeños y mayores.

Como se puede observar en las imágenes de Sergio Méndez, fue el encuentro de dos familias en pleno ecuador del Carnaval, unas fiestas que, precisamente, se encuentran en el origen de esta Fuerza Imperial de Tenerife. Fue en 1983 cuando Rafa -Darth Vader- Rodríguez se reunió de un nutrido grupo de asalto junto a otros personajes de la saga con tanto éxito que ganaron el primer premio del Concurso de Disfraces. Años más tarde, es Carlos Miranda quien, también como Darth Vader, se reúne de otro grupo de amigos y logra el mismo galardón en 2000.

Es mayo de ese mismo año cuando la fuerza (qué si no) hace confluir a estos dos activistas de la alegría y se forma la Fuerza Imperial de Tenerife, una bendición de la sociedad civil tinerfeña que no duda en introducirse en unos disfraces que no destacan precisamente por la comodidad de usarlos en cuanto se lo piden, por ejemplo, la planta de Pediatría del Hospital de la Candelaria, la Asociación Española contra el Cáncer, la Campaña de Recogida de Juguetes y, en resumen, todo aquel lugar donde haga falta despertar sonrisas y sueños por doquier.

En cuanto a la visita, todo son agradecimientos para estos nuevos amigos. Hijos e hijas de los redactores comprobaron que sus padres y madres son tan niños y niñas como ellos. Fue insólito observar a enemigos irreconciliables como los guardias de asalto del Imperio y el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi forjar una inédita alianza por el ascenso del CD Tenerife en la mesa del jefe de Deportes, Máximo Martín. Un scout trooper, acompañado de un espectacular jawa, se hizo fuerte en la sección de Cultura para divertimento de Karen Estévez, mientras en otra esquina los directores del DIARIO DE AVISOS y de la Estrella de la Muerte (Carmelo Rivero y Darth Vader, respectivamente) sin duda intercambiaban pareceres propios de la gestión que les ocupa.

Mientras tanto, Obi-Wan Kenobi utilizó sus poderes para comprobar que, como siempre, no hay errata que se le escape al responsable de Cierre, Santiago Toste, y más con la ayuda que le presta la alumna en prácticas, Marta Almenara. Los despachos de Agustín M. González y Juan Carlos Mateu fueron asaltados a punta de sonrisa, mientras el subdirector y especialista en cine Fran Domínguez estaba en su ambiente. Jessica Moreno, siempre intrépida, se hizo con una espada láser; lo de Juanse Sánchez y Darth Vader acabó con tarjeta amarilla para ambos…

Lo pasamos estupendo. Mil gracias a Rafa, Carlos, Matías, Marco Antonio, Eduardo, David, Carlos Luis, Akira, Marcos, José Gabriel, Héctor, Aarón, Mario, Gustavo, Gema, Luisa, Clara, Alfonso, Edgar, Sergio, Carolina, Fran, Francisco, Miranda, Pablo, Cristo y Cristóbal, y a José Domingo, Ruth, Andrés, Christian, Lourdes, Pablo y Lidia por traernos su buen rollito al periódico, que ya es su casa. ¡Hasta el año que viene!