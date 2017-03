“Hagamos algo superficial y vulgar” – Por Loida Fernández

Fangoria ha sido la banda sonora recurrente en mi peregrinaje anual a ARCO, para los que desconozcan el asunto, ARCO es la feria de arte contemporáneo que se celebra en Madrid, concretamente en los pabellones 7 y 9 de Ifema, donde más de 200 galerías procedentes de 27 países ofrecieron sus propuestas en las distintas secciones. Ante semejante despliegue la ciudad se viste de gala, artificio y pirotecnia para mostrarnos a nosotros, ciudadanos de a pie, lo más selecto y también, no nos olvidemos, las mejores tomaduras de pelo del panorama artístico actual.

Cuando el visitante emprende “la aventura ARCO”, tiene las espectativas muy altas, la mente abierta y el espíritu elevado; quiere dejarse impresionar, quiere que le hagan pensar, quiere experimentar ese maravilloso proceso de transformación que nace en el interior cuando una obra de arte te atrapa. Sin embargo, lo que ocurre en la mayoría de los casos es un brutal coitus interruptus de esa experiencia sanadora a través del arte, tan deseada por el visitante y que yo misma he enmarcado musicalmente con la canción de Fangoria “Hagamos algo superficial y vulgar”.

Y es que no se trata de “Criticar por criticar”, voy a poner algunos ejemplos: montañas de cajas vacías de medicamentos, basura en remojo, tablas de madera colgantes, una pancarta con el lema: “An artist who cannot speak English is no artist”, zapatillas de deporte atravesadas con lápices de Ikea. Lo repito porque creo que es revelador para entender el drama del asunto: zapatillas de deporte atravesadas con lápices de Ikea. Ahora hablemos de dinero y sigamos con la banda sonora, “Desfachatez”: tres piernas saliendo de una columna (12.000 euros), dos cerebros de silicona y una flecha (95.000 euros), un cilindro de cristal traslúcido (923.130 euros).

¿Y quién decide que esto es arte? Pues bien, no lo deciden los más de 100.000 visitantes que pagan los 40 euros que cuesta la entrada a ARCO, lo decide el mercado que debe ser algo así como un ente divino, sobrenatural e inalcanzable que castiga la ignorancia de sus fieles cuando estos no entienden lo que se les ofrece. En otras palabras, si no entiendes el arte eres un paria.

Pero esto es una gran mentira; la obra debe ser lo suficientemente poderosa para entrar en la sensibilidad del espectador y el espectador tiene la capacidad suficiente para apreciar la belleza sin necesidad de que posea un denso bagaje cultural y si la obra no es capaz de llegar al espectador el único responsable de todo esto es el artista. Y aquí no valen los textos que “Retorciendo palabras” acompañan a las obras en sus justificaciones temáticas, ni la retórica. Si la obra no conmueve, no podrá comunicar.

Por otro lado los expertos afirman que el mercado del arte se está recuperando, los coleccionistas están más animados; si ARCO va bien, el arte va bien y los artistas dejarán de vivir en la ruina, permítanme ponerlo en duda…

Afortunadamente en “El cementerio de mis sueños” también hay espacio para el regocijo del alma con propuestas tan acertadas como la de nuestra querida galería Leyendecker, la galería Rolf Art que nos deleitó con la obra de la artista Liliana Maresca (1951-1994), así como las galerías Barro, Horrach Moya y Michel Soskine Inc., entre otras.

En cualquier caso lo mejor de ARCO está fuera de los límites de ARCO, y me refiero a Drawing Room, la nueva Hybrid, Just Mad, Art Madrid, las muestras especiales que se realizaron en las galerías de la ciudad, así como las actividades paralelas a las ferias.

Confieso que me considero “Eternamente Inocente” cuando te digo mirándote a los ojos, querido ARCO, que “No sé qué me das” pero prometo volver a visitarte el próximo año con la mente abierta, el espíritu elevado y sobre todo dispuesta a dejarme atrapar por la belleza del arte o en el peor de los casos enfermarme con sucedáneos de las zapatillas de deporte atravesadas por lápices de Ikea.