Uno sabe que al protagonista de una película está a punto de pasarle algo malo, muy malo, cuando mira hacia alguna parte fuera del alcance de la vista de nosotros, los espectadores, y pregunta ¿hay alguien ahí? Y todos nos sobrecogemos. En noviembre del año pasado dimitió el secretario general del PSOE regional, lo que dio paso a la constitución de una gestora. Poco más de un mes después, los socialistas fueron expulsados del Gobierno de Canarias por defender los servicios públicos -especialmente la Sanidad-. Pese a la gravedad de lo ocurrido, el Comité Regional no ha sido convocado para informar de ninguno de los dos acontecimientos, a pesar de que la salida del Ejecutivo canario no es un hecho menor.

Desde marzo de 2015 hay, en Tenerife, una gestora que dirige a los socialistas sin que tampoco se tengan noticias de ella. Ni hay fecha para la renovación de la Ejecutiva Insular.

La gestora que se ha hecho cargo del partido en el ámbito federal tampoco ha puesto fecha al congreso que deberá elegir al nuevo líder del PSOE. Ni ha puesto fecha tampoco a la celebración de las primarias, un proceso democrático que nos distingue del resto de las formaciones políticas en nuestro país. Así que, a la vista de tanta inactividad, me pregunto: ¿hay alguien ahí?

Porque reuniones ha habido, y muchas. Y declaraciones públicas ni les cuento. Y ahí queda todo. A pesar de que van a cumplirse dos años desde que Coalición Canaria decidió dejar fuera del pacto a los socialistas en Santa Cruz, Puerto de la Cruz y Arico. A pesar de que, hace seis meses, Coalición Canaria echó al PSOE del Gobierno municipal de Granadilla. A pesar de que no hace mucho, Coalición Canaria se aseguró la alcaldía de Tacoronte, gracias a la connivencia de un concejal expulsado de Sí Se Puede y en La Laguna se aferra a la alcaldía con la ayuda del PP y la complicidad de la dirección regional de los socialistas. Y no ha pasado nada. Y vuelvo a preguntarme, ¿hay alguien ahí?

Los nacionalistas no ahorran críticas a nuestros dirigentes y los casos de Ornella Chacón y Jesús Morera son claros ejemplos de ello. Pero es que hace unos días, nuestra alcaldesa en Arrecife tuvo que soportar insultos como los de fascista por parte de Coalición Canaria sin que nadie saliera en su defensa.

Respuestas aparentemente hay. Pero sólo aparentemente. Es lo mismo que cuando se llama a una compañía para resolver un problema y una voz grabada te ofrece varias alternativas: si quiere una moción de censura en el Gobierno canario, pulse uno; si quiere una declaración beligerante, pulse dos; si quiere una defensa a ultranza, pulse tres; si quiere una condena taxativa, pulse cuatro.

A estas alturas, ya nadie debe sorprenderse por la que es la forma de actuar de Coalición Canaria: privatización, externalización y adjudicación directa. El perjudicado siempre es el mismo, el que menos recursos tiene, que es al que los socialistas siempre hemos querido defender. ¿Por qué, entonces, no actuamos los socialistas canarios?

No vale decir, como hace un amigo mío, que desde que se inventaron las excusas todas son válidas. Hay, en estos momentos, argumentos -no excusas- de peso para propiciar un cambio en la política canaria; para desalojar a los nacionalistas de un poder que sólo beneficia a sus intereses y no a los de los ciudadanos. Entonces, ¿a qué esperamos? ¿Hay alguien ahí?

No sé qué asusta más, si el previsible resultado de las películas en que alguien aparece, y no con buenas intenciones, o el que estamos sufriendo en estos momentos: la soledad y el abandono de nuestros dirigentes. Por eso pregunto una vez más: ¿Hay alguien ahí?

*Cabeza de lista del PSOE de La Laguna y concejal del Ayuntamiento