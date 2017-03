Hernández se encara con Clavijo dos meses después de salir del Gobierno

En su estreno como interlocutora del presidente en la sesión parlamentaria de control al Gobierno, dos meses después del cese de los cuatro consejeros del PSOE, Patricia Hernández se encaró este martes con Fernando Clavijo en una pregunta genérica sobre las “acciones” del Ejecutivo regional que transformó en una defensa de la gestión socialista de la Consejerías de Sanidad con un ataque a la estrategia encomendada a José Manuel Baltar, el sustituto de Jesús Morera. “La única verdad que dice sobre la sanidad es que dará más dinero a la privada”, profirió la presidenta del grupo Socialista. “Se puede engañar a un canario todo el tiempo, pero no a todos los canarios durante todo el tiempo”, parafraseó a Lincoln.

La exvicepresidenta desmontó las “falsedades recurrentes” en Sanidad. “Miente usted, como de costumbre, porque anuncia como nuevas cosas que ya se están haciendo”. Y Clavijo le dio la “bienvenida” a la Cámara legislativa: “No acabo de entender por qué no lo denunciaron antes de levantarse dos veces del puesto de trabajo y dejar sentados al Consejo de Gobierno”.

Hernández respiraba por la herida y quiso abrir en canal la credibilidad de Clavijo con el bisturí de la dialéctica. Durante más de dos décadas, arguyó, “la proporción de dinero público gastado en convenios con la sanidad privada dobla la media” nacional. “Canarias está mal en sanidad no a pesar de eso, sino por eso, porque no se invierte en la pública para que la privada haga negocio”. Lo acusó directamente de “especular con la salud para hacer negocio”, porque “trabaja para la sanidad privada”. Con CC, recalcó, “suben las listas de espera, y cada día lo aprovecha usa Fernando Clavijo como una oportunidad para ampliar el negocio, como cuando no le importó el sufrimiento que generaba al parar las medidas socialistas a favor de una mejor sanidad pública”. Aunque no lo mencionó, Baltar era vicepresidente de la patronal española del sector y ejercía de director de Operaciones de Hospitales San Roque.

“Cuando Jesús Morera quitó 4 millones de euros de la privada para ponerlos en la pública para que los conciertos preconstitucionales se ajustaran a la ley”, relató Patricia Hernández, “el presidente dijo: ‘Hasta aquí han llegado los socialistas’ en el Gobierno”.

Hasta la incorporación de Morera, añadió la diputada del PSOE, “Tenerife no había creado ninguna cama de agudos pública y ese cambio de modelo sacudió los cimientos del negocio”. Ahora, insistió, “el nuevo consejero va a dar más dinero aún a la privada, derivando las operaciones más fáciles de abordar y rentables para que luego el presidente pueda pasearse por las teles afirmando que la pública es más cara que la privada”. Clavijo retorció el calcetín: “Con más dinero que cuando era consejera Brígida Mendoza [CC] no ha mejorado la sanidad pública. El sistema sanitario público de Canarias es de los peor valorados de España”.

Clavijo invitó a pactar plan de mejora de la sanidad, un “compromiso” que adquirió carta de naturaleza el lunes a iniciativa de Baltar y que consiste en emprender las “acciones necesarias” para logar un consenso de aquí a septiembre.

Presupuestos Generales del Estado

Fernando Clavijo pidió al PSOE que vote en el Congreso a favor de los Presupuestos Generales del Estado. En la respuesta a una pregunta del portavoz del grupo Nacionalista (CC-PNC), José Miguel Ruano, sobre la comisión de expertos para la financiación autonómica creada tras la Conferencia de Presidentes del 17 de enero en el Senado, el mandatario recabó el apoyo unánime del Parlamento canario para fortalecer la posición del Archipiélago en la negociación con el Gobierno de Mariano Rajoy, de modo que se haga efectiva la prometida desvinculación de los ingresos propios del REF de las inversiones comunes.