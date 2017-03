“Si hoy soy presidente del Partido Popular, mañana seré presidente del Gobierno de Canarias”

El palmero Asier Antona, actual presidente regional del PP, se somete hoy al voto de los afiliados del partido, quienes podrán elegir entre él y la parlamentaria tinerfeña Cristina Tavío para la presidencia de esta organización en el Archipiélago. El diputado autonómico ha conducido al PP canario en el último año, desde la dimisión de José Manuel Soria hasta este proceso interno que culminará con el congreso previsto del 17 al 19 de este mes. En esta entrevista desgrana sus propuestas para el PP y su visión de esta campaña interna por el liderazgo regional.

-¿Qué balance hace de los 11 meses en que le ha tocado conducir el partido en Canarias tras la marcha de Soria hasta este congreso regional?

“Ha sido una transición modélica, por los acontecimientos que todo el mundo conoce. El partido actuó con madurez y generosidad con una nueva dirección. Asumí esa responsabilidad, hice cambios para que el partido fuera más abierto, flexible y ágil, y dar así mejor repuesta a los problemas, incorporé a las Nuevas Generaciones, y además puse al afiliado en el centro del partido, y por ello se creó el Defensor del Afiliado. El PP ha tenido en este tiempo una actividad intensísima, con presencia en toda las islas, hasta cinco convenciones autonómicas y foros con alcaldes. Y fuimos la fuerza ganadora en toda Canarias en las últimas elecciones generales”.

-No se puede quejar. Ha recibido usted el apoyo de muchos dirigentes y cargos públicos del partido en todas las islas…

“Lo interpreto como un apoyo a muchísimos años de trabajo, pues he sido secretario general del partido y desde que asumí esa responsabilidad me he recorrido palmo a palmo cada rincón de cada pueblo e isla manteniendo encuentros directos y permanentes con afiliados y cargos públicos y orgánicos. Y esa es la respuesta ahora de apoyo y respaldo, también de muchos afiliados. La valoro positivamente. Siempre he tratado a todas las islas por igual. Este proyecto se debe vertebrar sobre la importancia de todas las islas y teniendo siempre presente que los afiliados serán los protagonistas de este partido”.

-El sistema de elección tiene dos urnas: una para elegir la presidencia y otro para elegir compromisarios. Si los militantes le dan a usted o a Tavío 15 puntos de ventaja, la victoria en al menos cuatro islas y más del 50% ya será proclamado ganador o ganadora; si no, serán los compromisarios los que decidan. ¿Por qué este método?

“Es un método que garantiza que el presidente sale del congreso más participativo y abierto, pues se coloca al afiliado en el centro del protagonismo en el proceso de elección: un afiliado, un voto, cada uno podrá elegir directamente, sin intermediarios, quién quiere que sea su presidente o su presidenta. En todos los municipios habrá una urna, en cada sede local del PP. Creo que es un buen sistema”.

-Usted ha roto la tradición de que los presidentes del PP tengan que ser de Tenerife o de Gran Canaria, pese a algunas voces aisladas que así lo defendieron….

“Es un paso importante que ser palmero no impida ser presidente de este partido. Yo he hecho un reconocimiento de todas las islas al servicio del partido, en muchos años donde no he diferenciado unas islas de otras, sino que todas desempeñan un papel fundamental para reforzar el proyecto del PP que queremos. He estado tanto tiempo en La Palma como en las otras islas. Este no es un partido insularista, pues tiene un modelo de Canarias muy claro, insertado en el contexto nacional, con vocación europeísta. Quienes defendieron lo contrario empobrecieron el debate, pues el insularismo es un recurso caduco y trasnochado”.

-Su rival, Cristina Tavío, y Enrique Hernández Bento, que se retiró como candidato para apoyarla, defienden pactar en Canarias con el PSOE para facilitar así un entendimiento en las Cortes entre ambos partidos. ¿Cuál es su posición a día de hoy sobre el Gobierno canario y la posibilidad de un Ejecutivo sin CC?

“No se puede condicionar el congreso de un partido a ninguna otra circunstancia. Este congreso no condicionará la estrategia del PP sobre la gobernabilidad de Canarias. Quien quiere vincular ambas cosas está equivocado. El PP va a actuar siempre con responsabilidad, coherencia, sin generar inestabilidad. El debate en este partido no se tiene que circunscribir a PSOE sí o CC sí, pues hay otros debates internos, como el de si somos o no capaces de poner de acuerdo a más partidos sobre resolver los problemas de la sanidad, el paro, la educación, las políticas sociales o de reactivar la economía canaria. Eso es más importante que si el PP tiene que pactar con unos o entrar en un gobierno con otros”.

-En días pasados, Tavío y Hernández Bento han cuestionado sus más de 3.100 avales, que quintuplicaron los del resto de candidatos iniciales juntos, y otros aspectos de los preparativos del congreso. ¿Qué balance hace de este periodo de campaña?

“Creo que se ha perdido una magnífica oportunidad del resto de candidatos para poner sobre la mesa el debate fundamental cuando se aspira a presidir: el de las ideas, los proyectos, las estrategias y el modelo de partido futuro que queremos. Lejos de todo eso, ellos han estado más centrados en el ruido y la descalificación, lo cual no ha conducido a nada más que a dañar la imagen del PP. Lo que he hecho como presidente regional es no alimentar el ruido ni entrar al trapo, porque tengo profundo respeto a mi partido y a los afiliados, y un compromiso con este proyecto, una llamada a que huyamos del conflicto. Me entristece ver que algunos no han estado a la altura de lo que los afiliados nos piden. Espero que los afiliados acudan a votar a las urnas, que haya un proceso libre, maduro, responsable y coherente, con la serenidad suficiente para hacer análisis respetando la voluntad del conjunto de los afiliados. Respetemos todo lo que los afiliados hayan pronunciado y trabajemos juntos para conseguir un partido cada vez más integrador, donde caben todos”.

-Tanto usted como Tavío se proponen ganar las elecciones autonómicas en 2019. En las de 2015 el PP fue segundo en votos. ¿Qué necesita el PP para hacer ese más difícil todavía?

“Un partido sin diferencias de unas islas y otras; fortalecer liderazgos insulares; que el afiliado se sienta protagonista, parte activa del partido; que los jóvenes formen parte como protagonistas del presente, y no solo del futuro, y que todos los miembros del partido, incluyendo los cargos públicos, redoblen esfuerzos; que tengamos un partido capaz de generar nuevas ideas y adaptarse a las nuevas demandas de los ciudadanos, y en permanente reciclaje; que tengamos un PP integrador donde no sobre nadie y todos sean importantes; y que estemos motivados e ilusionados para poder contagiar la ilusión y recuperar espacio perdido para esa victoria en 2019”.

-Pero para ese triunfo, con toda la que le ha caído al PP, no solo deben cambiar ustedes, sino también la sociedad. ¿Lo ve posible?

“Sí, no me cabe la menor duda de que si hoy presido el PP confío en ser mañana presidente del Gobierno de Canarias. El PP será un partido ganador y de Gobierno. Pero, insisto, tiene que redoblar esfuerzos para adaptarse a las nuevas demandas e inquietudes de la sociedad”.

-¿Cómo define usted la ideología del PP?

“Somos un partido de centro que abarca un amplio espacio electoral; y moderado, que lo que pretende es adaptarse permanente y diariamente a esas nuevas demandas de la sociedad, cada vez más exigente con los políticos”.