Un joven de Los Ángeles gasta más 47.000 euros para convertirse en un ‘alien’

Un joven ha gastado más 47.000 euros en operaciones de cirugía plástica para convertirse en un ‘alien’. Vinny Ohh, de 22 años y nacido en Los Ángeles, se ha sometido a más 110 intervenciones para transformarse en una extraterreste “sin género”. Ahora se plantea desembolsar otros 152.000 euros para quitarse sus órganos genitales, los pezones y el ombligo.

Vinny ha confesado al Daily Mail que quiere ser un “alien sin género”, que su exterior refleje lo que siento por dentro. “Cuando la gente me pregunta cómo me etiqueto a mí mismo, les digo que soy un ‘extraterrestre'”, cuenta. “Con el paso de los años, me he dado cuenta de que no soy gay, bisexual, transexual o cualquiera de estas cosas, sólo quiero ser yo”, ha explicado Vinny.