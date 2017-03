La canción que Pau Donés publicó tras anunciar su enfermedad supera las 600.000 reproducciones

Fue el 4 de febrero, víspera del día mundial contra el cáncer, cuando el cantante Pau Donés estrenó la letra más dura que nunca tuvo que escribir, titulada Humo. El cantante del grupo español Jarabe de Palo colgó el videoclip de la canción y en menos de un mes a superado las 600.000 reproducciones en Youtube.

El cantante confesó en una entrevista concedida a XL Semanal, que solo tiene un 20 por ciento de posibilidades de vivir 5 años más, aunque ha decidido tomarse dicha noticia de manera positiva: “Los médicos han dicho que solo hay un 20 por ciento de posibilidades de que viva más de cinco años. ¡Pues ya son 20! Y yo quiero ser uno de esos. Me gustaría no pensar en el cáncer ni en que dentro de cinco años ya no estoy aquí. Quiero vivir otros 20. Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda de vida porque no me importa saberlo”, ha explicado.

De momento su música sigue llegando a la gente y el mensaje positivo que lanza en cada rueda de prensa que da sobre su enfermedad y como afrontarla, también.