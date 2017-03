La escuela de negocios The Valley estrena un programa de turismo digital para Canarias

La escuela de negocios digital The Valley presentó ayer en el sur de Tenerife un programa exclusivo dirigido al sector turístico destinado a formar a los profesionales del sector en los conocimientos y habilidades necesarias en las redes sociales y nuevas tecnologías para aplicar a sus empresas.

El programa, Smart Traveller, está dirigido a directivos y trabajadores del ámbito hotelero, compañías aéreas, navieras, agencias de viaje y centros comerciales que quieran formarse en negocios digitales orientados al turismo. A través de él se busca dar respuesta a los nuevos hábitos de los turistas en un período marcado por la transformación tecnológica. Isaac Hernández, mánager general y partner para Canarias de The Valley, manifestó a este periódico que la misión de la escuela es “ayudar tanto a personas como empresas a cerrar la brecha digital y desarrollar habilidades y competencias para capitalizar toda la transformación digital en la cadena de valor de las empresas”.

La compañía, que se ha convertido en un referente nacional de formación en este ámbito, lleva cinco años funcionando, con delegaciones abiertas en Madrid, Barcelona y, desde el año pasado, en Tenerife y Gran Canaria. Precisamente, el peso turístico de la industria del turismo ha llevado a la empresa a desarrollar este programa exclusivo en colaboración con la cadena Room Mate Hotel. El programa superior en turismo digital comenzará el 26 de octubre en Tenerife, previsiblemente en la Factoría de Innovación Turística (FIT) de Adeje, y se prolongará hasta finales de enero. “Daremos dos cursos, uno en el sur de la Isla y otro en Las Palmas de Gran Canaria. Serán 150 horas, los viernes por la tarde y sábados por la mañana, para dotar a los asistentes de las herramientas digitales adecuadas para depender menos de los turoperadores y para que cada hotel o empresa proveedora de servicios tenga más el control de la relación con sus clientes y del canal de comercialización”, explicó Hernández.

depender de nosotros

El mánager general y partner para Canarias de The Valley destacó la cualificación del profesorado: “La red de profesores está formada por profesionales que están en el día a día digital, son grandes expertos en la materia de la que van a hablar y la gran mayoría, el 95%, vendrá de fuera”, destacó. A su juicio, se trata de una “gran oportunidad para mirar al futuro con garantías y no depender de los ciclos de turistas, de crisis, etc. El objetivo es depender de nosotros mismos”.

El programa se divide en nueve módulos temáticos, entre los que no falta marketing y comunicación, oferta y conversión turística.

¿Cómo captar la atención de los usuarios de las redes sociales?

La Factoría de Innovación Turística de Adeje sirvió ayer de marco para la presentación de Smart Traveller. Los asistentes tuvieron la oportunidad de presenciar una sesión formativa, bajo el título ¿Por qué no funciona mi estrategia en redes sociales?, impartida por Lorenzo Ballesteros, responsable de Marketing y Comunicación en Room Mate Hotels. En ella ofreció las claves para aprender a definir un conjunto de acciones en redes sociales para acaparar la atención de los usuarios.