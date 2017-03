La la drag

Si hay algo verdaderamente transgresor, moderno, libre y atrevido ese algo es respetar -entender- a quien hayas podido ofender subido a plataformas, frases o cualquier otro cauce de expresión; y como la tolerancia debe circular en ambas direcciones, es igualmente saludable que los ofendidos toleren. La ventolera desatada con la gala drag ha puesto a prueba a una sociedad, la de estas Islas, que se lleva bastante bien con los suspensos. Suspenden quienes descontextualizan e ignoran (consciente o inconscientemente) que las raíces del carnaval son las del desafío y el malditismo.

Suspenden aquellos que al encajar mal las críticas a la gala o al drag ganador merodean la intransigencia contra la que saludable y felizmente se rebelaron subiéndose al escenario hace ahora dos décadas. Suspenden los que se deslizan por el tobogán (injusto) de criminalizar colectivamente a los musulmanes con esa afirmación de que no se atreverían con ellos. Y suspenden, como casi siempre, los que sintiéndose incómodos buceando argumentos en el fondo del debate trasladan la polémica al infantilismo del pleito insular -por cierto, no habría estado de más que Carlos Alonso dejara escrito que su opinión, absolutamente respetable, es la suya, muy suya, y no en tanto presidente del Cabildo de todos-.

La normalización que reivindican quienes hace veinte años abrieron ese camino anima a entender lo que ocurre sobre el escenario, pero también pasa por comprender que crucificar al que no les aplaude resulta contradictorio con el espíritu que abanderan -el pensamiento no debe ser único ni en un sentido ni en el contrario-. Si hay algo transgresor y moderno ese algo es respetar tanto a quienes transgreden como a quienes se hayan sentido ofendidos, equilibrar derechos, huir de las generalizaciones y alejarse de un pleito insular que nos ridiculiza.