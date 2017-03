“La reforma del sistema electoral canario se tiene que aprobar en 2019 con o sin unanimidad”

Pedro Quevedo, el diputado de Nueva Canarias (NC) en las Cortes Generales, afirma que su postura no es “intransigente” con el PP, por lo que si en los presupuestos del Estado para 2017 se corrige “el maltrato” habido con Canarias en los últimos cinco años en inversiones y financiación, su voto podría ser incluso favorable. Además, Quevedo sostiene que en las Cortes se dan, al fin, las condiciones para aprobar una reforma del sistema electoral para las elecciones autonómicas de 2019 con o sin unanimidad. Quevedo advierte además al PP de que si pacta para gobernar con Coalición, el perjudicado será el propio PP.

-¿Está bloqueado de momento cualquier cambio político en Canarias pese a que Clavijo gobierna con solo el 17% de los votos?

“En la política canaria se ha extendido como una mancha de aceite imparable el malestar con los estilos y maneras del actual Gobierno de CC, especialmente de Fernando Clavijo. Es imposible estar satisfechos con la nefasta gestión que se hace desde la Presidencia del Gobierno canario, adobada por los líos innumerables, las mezquindades y las desconfianzas, cuando no por la falta de rigor y la inconsistencia en las políticas de CC, absolutamente criticables y que no son las que necesita esta tierra”.

-Pero desde diciembre no ha sido posible una mayoría alternativa…

“Aún no. Pero ya empieza a ser una sensación generalizada la de que Canarias necesita un cambio político que pasa esencialmente por que las políticas como las que defiende el señor Clavijo se vayan”.

-¿Depende ese cambio político más de decisiones de Madrid que de Canarias?

“Se plantea el problema que ha atravesado la reciente historia democrática en las Islas: la fortaleza de la parte canaria de los partidos estatales no es suficiente, y al final lo que ocurre en esta tierra está muy condicionado a lo que ocurre en el Estado, de modo que los movimientos que hacen los partidos estatales al final se imponen a lo que pueden opinar desde los intereses de Canarias. Existe la sensación por ello de que todo el mundo está velando armas, y de que todo depende de cómo evolucionen las cosas en el Estado, del Congreso del PSOE. Hay una gran incertidumbre, aunque en realidad no es nada nuevo”.

-Pues el diputado nacional del PP Pablo Matos ha afirmado que usted está plegado a la estrategia del PSOE en las Cortes, por su alianza electoral, y que por ello no incluye a NC como un posible apoyo para los presupuestos del Estado…

“Pablo Matos incurre en un error, pues ignora la realidad en su análisis. Y la realidad es que tenemos un acuerdo con el PSOE, que es verdad que vamos a cumplir a rajatabla, pero que no incluye apoyar o no el presupuesto del Estado que elabore el PP u otras iniciativas del Gobierno central. Hasta tal punto es así, que si Matos se hubiese fijado con atención, habría visto que en la investidura de Rajoy este diputado votó en contra y el PSOE se abstuvo. NC mantiene su propia visión sobre la realidad y las necesidades de Canarias. Con el PSOE tenemos una excelente relación, pero está garantizada la independencia de NC en aquello que no está en el acuerdo electoral entre ambos”.

-¿Qué le parece cómo está gestionando Clavijo los asuntos canarios que dependen de un acuerdo con el Estado, como la financiación autonómica?

“La cuestión es que a la hora de denunciar este déficit influye el conflicto con Cataluña y el PP ha permitido que se pudra esta situación. Y las políticas del señor Clavijo nos colocan en una posición de debilidad extrema a la hora de negociar una nueva financiación”.

-¿En qué sentido?

“Pues en su política fiscal; en corresponsabilidad fiscal tendremos serios problemas para explicar qué hacemos con nuestro dinero: porque el Gobierno canario ha rebajado impuestos a los perfumes, y nos preguntarán cómo con esos lujos vamos a exigir al Estado luego, o con los fondos del IGTE, que no se destinan a servicios públicos fundamentales, sino a otras cosas”.

-¿Cómo le trata el PP en las Cortes? ¿Muy lejos del trato a CC, que apoyó a Rajoy?

“Hay diferencia entre CC y NC: Coalición está a cambio de demasiado poco, tiene computado su apoyo al PP pase lo que pase. Es una posición de CC que debilita una hipotética negociación posterior sobre los asuntos canarios”.

-¿Entonces el voto de Ana Oramas es ahora más débil que cuando gobernaba CC con el PSOE?

“CC está en una posición de debilidad porque, insisto, se entrega al PP a cambio de bien poco. NC apoyará lo que sea bueno para Canarias, pero no podemos estar permanentemente apoyando las políticas del PP cuando no se han producidos signos claros de acabar con el maltrato a esta tierra. No tenemos fuerza suficiente para imponer nuestras políticas, obviamente, pero sí la obligación con nuestros votantes y con Canarias. Por eso no vamos a transigir por cuatro perras y promesas”.

-¿Cree usted que el PP y CC tienen un acuerdo no escrito para que no haya moción de censura contra Clavijo?

“Es evidente que CC ha interpretado que la única forma de tener estabilidad en Canarias y seguir en el poder es a través de un acuerdo con el PP, y la vía más sencilla es esa. Otra cosa es lo que haga el PP tras su congreso regional. Clavijo trabaja en esa dirección desde el minuto uno con la dirección del PP”.

-¿Y ve usted al PP pactando con Clavijo para cogobernar?

“Creo que pactar con lo que hoy representa Clavijo debilita y perjudica al que lo haga, porque CC está debilitadísima. Si hay condiciones para cambiar al Gobierno de Clavijo, NC va a colaborar sin duda en ese acuerdo”.

-¿Los canarios tendrán realmente una reforma del sistema electoral en 2019? ¿Ve usted un acuerdo en las Cortes que así lo haga posible?

“Es el problema democrático más grave en Canarias, su injusto sistema electoral. Apelamos a utilizar este proceso en el Parlamento español, con motivo de la reforma del Estatuto de Autonomía para introducir las correcciones que necesita, dejando claro que será una ley del Parlamento canario en el futuro la que defina el sistema electoral. Pero los elementos antidemocráticos no han podido ser removidos porque CC no ha querido. Es evidente que quien está aislada es Coalición Canaria, aunque supongo que intentará influir sobre el PP para evitar eso, porque es lo que más le preocupa, no el autogobierno ni el blindaje del REF, Cuando le explico a los diputados de las Cortes nuestro sistema electoral, los ojos se les ponen como platos. Se quedan estupefactos. Este sistema solo se explica en clave de intereses concretos de una fuerza política concreta que se ha empoderado gracias a este régimen electoral. Hay que modificar el número de diputados al alza para hacerlo más proporcional sin perjudicar a las islas no capitalinas, porque la desproporcionalidad es terrible, y bajar las barreras, al 5%”.

-Los diputados de otros partidos nacionalistas de España ¿apoyarán la reforma de nuestro sistema electoral?

“Sí, porque cuando les explicas lo que pasa, te miran con absoluto asombro. Si no hay posibilidad de acuerdo unánime en las Cortes, con PP y PSOE, entonces por supuesto que trabajaremos por una mayoría suficiente para que salga esa reforma como sea para aplicarla en las elecciones de 2019”.