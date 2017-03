La reina Isabel II firma la ley que autoriza a May a iniciar el Brexit

La reina Isabel II ha firmado este jueves la ley que autoriza a la primera ministra británica, Theresa May, para que inicie el proceso de negociación con la Unión Europea para la salida del país del bloque comunitario.

El anuncio de la firma de la norma, realizado este jueves por el presidente del Parlamento, John Bercow, confirma que May puede empezar el proceso de negociación en cualquier momento. La ‘premier’ aseguró el martes en el Parlamento que activará el artículo 50 del Tratado de Lisboa este mes.

“Volveré a esta Cámara antes de que acabe el mes para notificar que he activado formalmente el artículo 50 y he comenzado el proceso con el que Reino Unido dejará la Unión Europea”, aseguró May horas después de que el Parlamento diese la luz verde definitiva a la conocida como ley del ‘Brexit’.

El ‘Brexit’ supondrá, según sus propias palabras, “un momento decisivo” que sentará las bases de una “nueva relación” entre Londres y Bruselas. Además, Reino Unido deberá buscar “un nuevo papel en el mundo”, si bien May sostiene que lo hará de nuevo con el “control” de sus fronteras y sus leyes.

La primera ministra tiene claro que el ‘Brexit’ afectará a “todo Reino Unido”. “Por eso tenemos que trabajar estrechamente con todas las administraciones, también con el Gobierno escocés, escuchando sus propuestas y reconociendo las áreas comunes, como la protección de los derechos laborales y la seguridad frente al crimen y el terrorismo”, señaló, en su comparecencia parlamentaria.

La frontera irlandesa es el otro gran frente territorial que se ha abierto para May, toda vez que el divorcio entre Reino Unido y la UE amenaza con aumentar los controles entre Irlanda del Norte e Irlanda.

Tanto escoceses como norirlandeses se agarran al argumento de que en sus respectivos territorios una mayoría de ciudadanos dijo ‘no’ al ‘Brexit’.