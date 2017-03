La tapa de ensaladilla

Señorías, confirmado que el Gobierno ha decidido emprender una reforma tributaria que ayude a modernizar nuestro sistema fiscal y, sobre todo, habiendo sido informados de que entre otras medidas el Ejecutivo regional está valorando gravar junto al tabaco las bebidas carbonatadas o la bollería industrial, me hago eco ante esta Cámara de la inquietud que me ha trasladado la plataforma Alargar la vida a veces provoca que la vida se nos haga muy larga, colectivo que agrupa a miles de ciudadanos que aún comprendiendo que se apueste por los buenos hábitos consideran que todo tiene un límite porque, como reza su denominación, debe buscarse el equilibrio entre cuidarse para vivir más y medidas que, como las apuntadas, pueden provocar que la vida se vuelva un tránsito tan aburrido como puede serlo si, como pretenden, suben de forma directa o colateral el precio de productos que, líquidos o gaseosos, no siendo saludables lo cierto es que contribuyen a mejorar los días, especialmente durante el fin de semana y, en este sentido, qué menos que proponer al Gobierno que se abstenga de imponer gravámenes a, entre otros productos, las tapas de ensaladilla del Carrera, el ron blanco, la labor social de las carbonatadas en las horas de resaca, los perritos de Peter, el helado de stracciatella, la tortilla de La Garriga, las gambas al ajillo, los calamares a la romana o, por su incidencia en la productividad, las cañas de los viernes, elemento este último insustituible como pieza del estado del bienestar, así las cosas, y voy acabando presidenta, animamos al Gobierno a que siga preocupándose por la salud de los contribuyentes, pero sin perder de vista que en el intento de alargarnos la vida pueden provocar que la vida se nos haga muy larga si penalizan productos como los anteriormente señalados, muchas gracias.