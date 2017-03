“La Zona Especial Canaria no es un paraíso fiscal”

Beatriz Barrera Vera (Tenerife, 1963) es la presidenta de la Zona Especial Canaria (ZEC). No es la ZEC, o eso dicen, un paraíso fiscal. La propuso para el cargo el ministro de Hacienda y la nombró el Consejo de Ministros. Estaba Soria en la cosa. Resulta que el padre de Beatriz, Gonzalo Barrera, era muy amigo mío. ¿Se acuerdan del Cintra? Lo montó Gonzalo. La conversación fue distendida y muy cordial. Licenciada en Derecho por la ULL, se diplomó en Derecho Comunitario en el Colegio de Europa, en Brujas, gracias a una beca. Ella misma se define como “cariñosa, espontánea y divertida”. Y sí, podría ser. Casada, madre de dos chicos, ya grandes. No le gusta salir de juerga, sino el calor de su casa, leyendo o escuchando música. Pero hace bicicleta, y también pilates; y corre; y practica el yoga. Un estuche. Ah, fue consejera del Cabildo de Tenerife.

-¿Soria está muerto?

“No, es un amigo y le deseo lo mejor. Si ya se ha ido de la política, ¿por qué no lo dejan tranquilo?”.

-¿Es un mentiroso, como sostiene La Razón?

“No me consta, pero, ¿por qué siguen hablando de él, si él no se mete con nadie?”.

-¿Votará a Asier Antona en el congreso canario del PP?

“Sí”.

-Todo el mundo, incluso lo pretendió Obama, se quiere cargar los paraísos fiscales, pero ahí siguen.

“Si lo dice por la ZEC, esto no es un paraíso fiscal, ni mucho menos”.

-Bueno, pero se tributa poco en ella.

“Sí, tenemos un régimen fiscal atractivo, como lo tienen otras zonas del mundo, con el objetivo de diversificar la economía de Canarias y de crear empleo; todo ello compatibilizado con el resto de los beneficios fiscales del REF y con la bendición de Europa”.

-¿Tributan esas sociedades ZEC al 1%, como las sicav?

“No. Tributan al 4% sobre la base imponible y están las mercantiles exentas de la tributación del dividendo y también del IGIC para las operaciones entre empresas ZEC e importación de mercancías”.

-La burocracia se come a los empresarios en Canarias. Los devora.

“Sí, aunque la situación está mejorando”.

-En las Islas, la burocracia y las contradicciones entre Administraciones está espantando a los inversores, huyen apresuradamente. No me lo niegue.

“Fuera de la ZEC, sí, en determinados tipos de negocios. Pero yo creo que con las nuevas leyes que intentan eliminar el choque entre Administraciones todo va a cambiar”.

-¿Cuántas empresas se han inscrito en la Zona Especial Canaria?

“Al cierre del 2015 había 471; usted sabe que se pueden establecer en cualquier punto de las Islas. Ya no hay lugares acotados. Este ha sido un acierto que se ha sustanciado durante esta presidencia”.

-¿Una reforma histórica?

“Sí, histórica porque se han conseguido reivindicaciones que lo son, tanto de la ZEC como de Canarias en general, gracias al apoyo del Ministerio de Hacienda”.

-¿Por qué no se quedó en Bruselas, donde usted trabajaba?

“Por amor”.

-Ah, qué bonito.

“Llevo treinta años junto al padre de mis hijos. El mayor está fuera, trabajando en una consultora internacional; hizo ADE; y la pequeña estudió Derecho y prepara Registros”.

-¿Y eso del cine hecho en Canarias, cómo funciona?

“Bien, muy bien diría yo; se están rodando muchas películas aquí, al amparo de los incentivos fiscales. Canarias es un plató natural, como todo el mundo sabe. Se han creado varias productoras acogidas a la ZEC que tributan al 4% en el impuesto de sociedades. Y pueden acogerse también a la deducción por inversiones (DIC) para obra audiovisual, entre el 35 y el 38%. No está nada mal; para mí este es un sector fundamental”.

-Usted es funcionaria de la Comunidad Autónoma, a la que llegó de la mano del presidente Fernández. ¿O me equivoco?

“Bueno, estuve a punto de trabajar en el Gabinete de Fernando Fernández, antes de su moción de confianza; hice las oposiciones y luego me destinaron a las auditorías de los Fondos Europeos y a gestionar asuntos relacionados con la Unión. Estaba en Agricultura cuando me ofrecieron la ZEC”.

-¿Gestiona usted la ZEC con mentalidad de empresa privada?

“Así debe ser, con escrupuloso respeto a la legalidad, siempre buscando fórmulas que favorezcan la inclusión de nuevas empresas. Aprovecho que le tengo a usted de mensajero para agradecer al equipo humano de la ZEC el apoyo y la lealtad que me prestan desde que estoy en el cargo”.

-Pediré un trabajo en Seur. ¿Se lleva usted bien con su segunda, Milagros Luis, que es de Coalición Canaria?

“Mantenemos una relación institucional correcta, en el acuerdo y en la discrepancia”.

-¿Eso quiere decir que no?

“Eso quiere decir lo que he dicho”.

-Me han comentado que es usted bailona.

“Pues le han informado bien; me gusta la salsa”.

-¿Y el merengue?

“Y la bachata”.

-¿Qué ve usted de bueno en Asier Antona, candidato a presidir el PP en Canarias?

“Es una persona trabajadora, educada, sabe escuchar y la experiencia que tengo con él es buena; lo mismo que con Australia Navarro”.

-¿Y le preocupa que su partido, el PP, se rompa en Canarias, tras el congreso?

“Me preocupa el tono que se emplee en la discrepancia; tenemos que estar unidos, los que ganen y los que pierdan. Mantener actuaciones arrogantes y luego sentarse a negociar es difícil. A lo mejor es que soy una novata en política, no sé”.

-¿Y usted qué hace en su tiempo libre?

“Soy poco de salir, estoy mejor en casa”.

-¿Ofrece la ZEC mucho empleo? y perdóneme que insista.

“Son las empresas inscritas en ella las que ofrecen empleo. Cuando recibo los currículos de los aspirantes, creyendo ellos erróneamente que la ZEC es una oficina de empleo, o algo así, generalmente llamo a quienes me los envían y procuro orientarlos; no los tiro a la basura. Muchos son buenísimos y es una pena que no podamos darles trabajo en Canarias y que se tengan que ir fuera”.

-Pues ofrezcan ustedes oportunidades a esos jóvenes en su tierra.

“Sería oportuno emprender alguna iniciativa en este sentido, en colaboración con quien tiene la competencia para ello, que es el Gobierno de Canarias”.

-¿Está usted en la lista de los que el presidente insular del PP, Manuel Domínguez, no les coge el teléfono?

“Pues no, a mí siempre me contesta; debe ser porque lo llamo poco, solo cuando es necesario”.

-¿Qué pide para Asier Antona?

“Respeto, al menos el mismo respeto y el mismo apoyo que le hemos dado a José Manuel Soria”.

-¿Y qué le pide a él?

“Que siga trabajando como lo está haciendo hasta ahora, que siga escuchando y que se rodee siempre de los mejores”.

-¿Le gusta la juerga cuando es menester o es más bien monjíbiri?

“No mucho, pero me gusta el vino; y si es Frontos, mejor, que es el caldo que produce la familia de mi marido. Y ya le he dicho que prefiero mi casa a la calle; y hacer deporte a estar ociosa”.

–¿Tiene usted ciertas cualidades destacables, que me valgan para un titular?

“Soy luchadora, leal y perseverante”.

-Podrían servir. ¿Y qué más?

“Cariñosa, espontánea y divertida”.

Bueno, pues eso. Su padre, Gonzalo Barrera, era un hombre de la noche. Empresario, que terminó en Brasil y vino a morirse a su tierra. Beatriz se va a recoger su coche al parking, pero antes Sergio Méndez ha hecho las fotos. Esta vez me tocó posar con ella, en el centro del césped del Mencey. Ahora recuerdo que la conozco desde niña. Y es que nuestro pequeño mundo insular es un pañuelo.