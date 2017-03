Lean esto detenidamente

La Dirección General de Seguridad y Emergencias prepara un decreto sobre animales en cautividad, incluidos circos y zoos. Se pretende llevarlo al Parlamento de Canarias y, en su momento, darle rango de ley canaria. Ya recordarán ustedes que una orca asesina llamada Keto mató a su cuidador, Alexis Martínez, de 29 años, cuando la entrenaba, en 2006, en el Loro Parque portuense. La cosa se tapó bastante, pero el suceso dio pie al documental Blackfish, que cuenta casos parecidos ocurridos en el mundo. Los animales deben vivir en su entorno, no engordando los bolsillos de quienes los capturan, o los mandan a capturar, para exhibirlos. Estaríamos entonces en los tiempos de Mogambo, no en 2017.

Y si tienen que desaparecer los circos y los zoos, que desaparezcan. Que ni chiquito sufrimiento para los animales que se exhiben. La otra cosa que quería contarles es que me soplan que un empresario árabe ha comprado la rotativa de un cierto periódico ¡para alquilársela al propio periódico! y salvarlo así del desastre. Parece que hay políticos que han influido en la decisión del árabe, que a veces se pasea con maletas llenas de dinero por los aeropuertos. Este país no tiene remedio, desde concejales que regalan árboles centenarios a empresas privadas a sujetos que adquieren una rotativa para alquilársela al mismo al que se la compran. Cosas de locos, transacciones tan imaginativas que ponen los pelos de punta. Y luego está lo del Teleférico. Si el dinero empleado en “untar” con publicidad, o con lo que sea, a cierto medio de comunicación se hubiese empleado en un plan de emergencia, otro gallo nos hubiera cantado. Y otra: ¿qué pasó con el artículo de Juanito Cruz, el otro día, en un cierto periódico? ¿Por qué no lo publicaron, acaso porque hablaba bien de Elfidio Alonso, querido compañero? Lo tuvo que enviar a otro medio.