Los cinco vídeos más vistos del mes

Parece que ya los carnavales quedaron muy atrás en el tiempo pero lo cierto es que solo han pasado dos semanas. Precisamente un vídeo de la cada vez más famosa ‘haka’ del Carnaval es uno de los más vistos en esta primera quincena del mes de marzo. ¡Estos chicos se están volviendo unos profesionales!

El que sin duda será uno de los vídeos del año también aparece en nuestro ránking. Robert E. Kelly, sus dos pequeños y su mujer se han convertido en la sensación de internet gracias a este hilarante momento durante una entrevista en la BBC.

This BBC interview is amazing. Just wait until the mum rushes in… 😂 pic.twitter.com/LGw1ACR9rg

— JOE.co.uk (@JOE_co_uk) 10 de marzo de 2017