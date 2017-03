Los expertos sugieren tapar los cuadros del Parlamento canario si ofenden a los diputados

La Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel rechaza que se retiren las pinturas que presiden el salón de pleno del Parlamento de Canarias, al señalar que la protección legal del edificio como monumento incluye también su contenido artístico interior y que el significado de estos cuadros, pintados en 1906 por el pintor palmero Manuel González Méndez, en la época artística del romanticismo tardío, significaban “actitud de diálogo” entre los guanches y los conquistadores castellanos y “no agravio o humillación, ni destrucción o exterminio”

El informe lo solicitó la Mesa de la Cámara autonómica el pasado año, a raíz de la petición del diputado de CC Mario Cabrera para que se estudiara trasladar estos lienzos por considerarlos ofensivos (en uno de ellos se entrega a una niña, princesa guanche grancanaria, a los conquistadores). El grupo de expertos de dicha institución sugirió, en todo caso, que “si sus señorías siguen considerando ofensivas” ambas obras artísticas, “existe una solución alternativa, que es cubrirlas con sendas cortinas”.

El informe fue facilitado a este diario esta semana tanto por la presidencia del Parlamento como por el propio Cabrera, a raíz de las declaraciones del expresidente del Gobierno canario, Lorenzo Olarte, en las que critica que tales lienzos no hayan sido retirados pese a constituir, a su juicio, una “ofensa histórica” al pueblo canario. “Habría que quitar esos cuadros inmediatamente, lo vengo diciendo desde hace años, representan la humillación de los guanches colonizados frente a la prepotencia de los conquistadores”, denunció el exmandatario.

El dictamen de la Real Academia de Bellas Artes de San Miguel Arcángel recuerda que la solución de taparlos con un gran paño ya ha sido adoptada en el Parlamento de Andalucía, cuyo salón de plenos, al estar situado en la capilla del antiguo Hospital de la Sangre, lo preside un retablo religioso, que se oculta bajo un gran repostero y se descubre cuando se considera oportuno.

El documento data de junio de 2016, y lo firma la entonces presidenta de la referida entidad académica, Rosario Álvarez, quien reunió para ello a varios miembros de las secciones de Pintura (Fernando Castro Borrego, María Isabel Nazco y Ana Luisa González Reimer) y Escultura (Ana María Quesada Acosta), e incluyó, como invitado, a Antonio Tejera Gaspar, catedrático de Arqueología de la Universidad de La Laguna y Premio Canarias.

Llegan a dos conclusiones. La primera es que estas pinturas ·forman parte indisoluble” del salón noble del edificio construido por el arquitecto Manuel Oraá para la Sociedad Filarmónica Santa Cecilia, inmueble declarado Bien de Interés Cultural (BIC). En 1906, cuando pasó a ser sede de Diputación Provincial, se encargaron estos lienzos a quien, para estos expertos, fue “el más internacional de los artistas canarios de su generación”. La segunda conclusión es que “la fusión de las dos dos pueblos y la transmisión del linaje guanche es lo que representa verdaderamente la escena”. Además, subrayan que son el “reflejo de un hecho histórico que no se puede rescribir”. Sendos cuadros se titulan La entrega de la princesa (otras fuentes le atribuyen el de La rendición de Gran Canaria) y La fundación de Santa Cruz de Tenerife, y su declaración como BIC tramita el Cabildo.

CABRERA (CC): “DEFIENDO QUE SE CUBRAN: REFLEJAN EL SOMETIMIENTO DE UN PUEBLO POR LA FUERZA”

El diputado majorero de CC Mario Cabrera, que tomó en mayo de 2016 la iniciativa de pedir a la Mesa del Parlamento considerar la retirada de los cuadros, ha anunciado que no da carpetazo aún a esta reivindicación y que, como los expertos indican que no se pueden reubicar, al menos que se instalen reposteros (grandes paños), como en el Parlamento andaluz. “No doy por cerrado este asunto, y aunque entiendo que no sea una prioridad, y no se trata de plantear plazos urgentes, sí creo que a lo largo de la presente legislatura se pueden instalar esos reposteros” para cubrir estas obras, manifestó a este diario el diputado nacionalista, quien, al igual que Olarte, entiende tales cuadros como inadecuados.

“Desde mi punto de vista, reflejan el sometimiento de un pueblo a otro por la fuerza y el empleo de la mujer (una niña guanche) como garantía de obediencia por parte del sometido”.

Cabrera agradece de todos modos las aportaciones que han realizado los especialistas de la Real Academia de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, pues le parecen “muy interesantes”. “Sobre todo, su propuesta final para que dichos cuadros sean cubiertos con sendos reposteros durante las sesiones plenarias, siguiendo el ejemplo del Parlamento de Andalucía”. “Eso permitirá que, cuando se considere, los cuadros puedan ser observados por quien quiera”, apostilló Cabrera, que es secretario primero de la Mesa del Parlamento canario.

“Yo entendía que el BIC es el edificio y que cabía la posibilidad de trasladar estas pinturas, pero el dictamen de los especialistas es que no”, admitió el diputado, quien cree que “no estaría de más escuchar a otros técnicos en la materia”.

EL PNC APOYA A OLARTE Y EL PSOE NO VE PRIORITARIO ESTE ASUNTO

El presidente y diputado regional del PNC, Juan Manuel García Ramos, así como el secretario general de este partido, Miguel Díaz Llanos, afirman que coinciden “plenamente” con la queja expresada por Olarte, que considera “una ofensa” los cuadros del Parlamento, al simbolizar el sometimiento de los guanches a los conquistadores.

El portavoz del PSOE en el Parlamento canario, Iñaki Lavandera, admite que “a priori, estos cuadros pueden chocar al verlos, pero si te informas con expertos sobre su significado, puedeb verse de otra manera”. Aunque considera que no se trata de un asunto “de los más urgentes ni importantes”, cree que si algún grupo político “quiere forzar alguna acción” al respecto, solo se podría hacer lo que en el Parlamento andaluz.