Los hijos de este profesor interrumpen su entrevista con la BBC y el resultado es hilarante

Alrededor de las 11 de la mañana de hoy (hora canaria), Robert E. Kelly, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Pusan (Corea del Sur), era entrevistado en la BBC. Lo que parecía que iba a ser la entrevista más seria del mundo se convirtió, gracias a los dos hijos del profesor y la cuidadora, en una de las mejores escenas de humor.

La primera en entrar es su hija, con su suéter amarillo, y alegremente se acerca para ver con quién está hablando su padre, que intenta apartarla de la pantalla mientras el presentador de la BBC comenta “Parece que uno de sus hijos acaba de entrar”. Instantes después, aparece el retoño más pequeño con su ‘tacataca’ y su cuidadora, que hace una entrada triunfal, resbalando y muy apurada por lo que pasaba. Al final, otra de los mejores momentos que nos deja el vídeo es cuando, tras sacar a los pequeños, ella cierra la puerta desde el suelo.

El vídeo, como decimos, es una verdadera obra de arte de la comedia de situación.

Aquí, el Robert E. Kelly ya se veía venir que la escena se convertiría en viral:

@David_Waddell What would that mean, please? Re-broadcasting it on BBC TV, or just here on Twitter? Is this kinda thing that goes 'viral' and gets weird?

— Robert E Kelly (@Robert_E_Kelly) 10 de marzo de 2017