La alcaldesa de Güímar reabre el debate sobre prohibir las peleas de gallo

“No puedo estar en contra del maltrato animal y permitir que se sigan celebrando riñas de gallos o se mantenga en pésimas condiciones a los perros de caza”, explicó Carmen Luisa Castro, alcaldesa de Güímar, para defender la moción institucional que elevará al próximo pleno municipal, por sugerencia de la Red Canaria Solidaria Contra la Crueldad Animal, tras reunirse la semana pasada con Abel Román y Domingo Chávez, a raíz de la polémica que salpicó a Güímar con la gran redada en torno a una pelea de perros en el municipio.

Luisa Castro se mantuvo firme en su propósito tras reunirse ayer con representantes de los cazadores y galleras, a quienes informó de que se trata de una moción de “moralidad” y que será trasladada, en caso que prospere, al Gobierno de Canarias para que actúe en consecuencia. “No puedo estar en contra del maltrato animal y quedarme quieta”, les dijo la regidora municipal, a quienes entienden que la caza con perros y las riñas de gallos no conllevan maltrato animal.

“Muchos han hablado -prosigue Castro- sobre la crueldad contra los animales, pero creo que soy la única política que se ha pronunciado claramente contra las peleas de gallos, mientras los demás miran para otro lado”, afirmó.

La alcaldesa insistió en que no puede permitirse “la diversión mientras sufre un animal”, en referencia a las peleas de perros o de gallos, incluso a los animales usados en laboratorio; mientras que con respecto a la caza señaló que “no se trata de prohibir que los perros salgan a cazar, sino que los cazadores cuiden a estos animales y no los maltraten cuando ya no les sirven para esa actividad”, un hecho corroborado que aquellos trataron de minimizar.

Luisa Castro ya ha trasladado la moción a la oposición (PSOE y Sí se puede) y espera que salga adelante por unanimidad, aunque dejó claro que, al tratarse de un asunto de moralidad, dejará “que los concejales del grupo de gobierno voten lo que quieran”, mientras que cazadores y galleros advertían de que hablarían con cada uno de ellos para tumbar la moción.

El enunciado de los tres primeros puntos de esa moción, que llegará al pleno de final de mes, dicen lo siguiente: “1º Proponer la eliminación de las actividades que se realizan por diversión y suponen crueldad y sufrimiento a los animales, como son las peleas de gallos y perros. 2º Proponer a las autoridades competentes modificar la ley de caza acorde con la sensibilidad ciudadana actual hacia los animales. 3º Instar a la búsqueda de técnicas alternativas a la experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico, incompatible con los derechos del animal”.

15.000 licencias y 50 asociaciones en Canarias

La Federación Canaria de Caza esta estructurada en tantas delegaciones insulares como islas tiene este archipiélago. De esta forma, la gestión de la caza la administran los cabildos insulares. La riqueza cinegética de Canarias se demuestra con la presencia de 50 asociaciones de cazadores, con 15.849 federados. La caza menor es la predominante en toda las islas, donde las especies más importantes son la perdiz moruna y el conejo, este último con una modalidad donde se utiliza el podenco canario y el hurón.