Luisa Castro (PP) se deja querer por Coalición Canaria

Carmen Luisa Castro no desmiente que pudiera abandonar la filas del Partido Popular (PP) para integrarse en Coalición Canaria (CC), un rumor que ha crecido en los últimos días en Güímar, municipio del que es alcaldesa.

Coalición Canaria, en su afán por reconquistar el sur de la Isla, ha comenzado a echar las redes en caladeros de otros partidos, aunque desde la organización nacionalista se desmiente que se estén buscando carteles electorales para las elecciones municipales de 2019, como son los casos de Carmen Luisa Castro y del alcalde de Arafo, José Juan Lemes.

Precisamente, Lemes ha manifestado su intención de continuar en la Agrupación Independiente de Arafo (AIA), formación que creó tras abandonar el Partido Popular poco antes de las elecciones de 2015. “Con lo que nos costó montar la agrupación, no la vamos a dejar morir ahora”, dijo el alcalde. Unas palabras que también refrendó Juan Ramón Martín, el presidente de la AIA, y uno de los siete concejales que dan la mayoría absoluta a esta formación en el Ayuntamiento. Otra cosa bien diferente es que Lemes mantenga la alianza con Coalición Canaria, partido que apoyó en las elecciones supramunicipales y que seguirá haciendo, según afirma.

Lemes entendería que Carmen Luisa Castro dejara el Partido Popular, porque “si está a disgusto, lo mejor es marcharse; yo también lo hice”, mientras que reconoce que “esa posibilidad de que fiche por Coalición Canaria” también le ha llegado “por otro lado”. De igual modo, no vería mal que CC no se presentara en Arafo y apoyara a AIA, de forma similar a lo que ocurre en Santa Úrsula, donde apoya a la agrupación local AISU.

“Yo estoy abierta a escuchar ofertas, pero no me vendo por nada”

Luisa Castro, alcaldesa de Güímar desde 2013, cuando desbancó al socialista Rafael Yanes tras una moción de censura, gobierna con siete ediles del PP y dos de CC. “Mi relación con CC es excelente y estoy dispuesta a escuchar ofertas, pero no me vendo por nada y no creo que apoyar a Cristina Tavío en el PP me pase factura, digo yo”, manifiesta.