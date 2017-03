Manel Fuentes, de ‘Tu cara me suena’, abrirá la VII Tecnológica Santa Cruz

Tecnológica Santa Cruz, Encuentro sobre Innovación y Sociedad del Conocimiento, afronta su séptima edición entre el 31 de marzo y el 2 de abril en el Teatro Guimerá y el Espacio La Recova. Por segundo año consecutivo abarcará todo el fin de semana e, incluso, los días previos. En esta ocasión, será Manel Fuentes el encargado de comenzar la jornada para poner en liza toda su experiencia durante dos décadas dedicadas al periodismo. Actualmente presenta, tras terminar la temporada de Tu cara me suena, otro formato con el nombre de Tu cara no me suena todavía, en Antena 3 Televisión. Ganador de varios premios Ondas y un Micrófono de Oro, el periodista y presentador desgranará su trayectoria desde Catalunya Radio hasta la actualidad explicando su punto de vista de la tecnología, el uso que realiza de ella, en redes sociales de forma especial, y todo ello con el reconocible toque de humor que impregna a sus intervenciones. Un comienzo explosivo para la jornada de charlas de estrictos 20 minutos que Tecnológica pone sobre la mesa cada año.

Además, en los días previos Manel Fuentes actuará con su banda, The Spring’s Team, que lleva más de 10 años en activo. Mi vida con Bruce: manual de autoayuda para hacer un trío, es el nombre de la gira que promete historias y canciones de amor. De esta manera, el carismático presentador realiza su particular homenaje a uno de los cantantes de referencia del panorama internacional, Bruce Springsteen. Acompañado de su guitarra, un piano y un violín, realizarán un recorrido por sus temas indispensables, que nos harán reflexionar y reír del amor, del trabajo y de la fama. Una propuesta obligada para los amantes de Bruce y un descubrimiento cercano para todo amante desconocedor de la obra del mítico cantante estadounidense. Un espectáculo cercano y directo de la mano de una de las principales estrellas del entretenimiento de nuestro país. Las entradas para la cita, que tendrá aforo limitado, se pondrán a la venta esta misma semana en Tomaticket y las taquillas del propio Teatro Guimerá. En próximos días habrá más información sobre el encuentro en esta web o en redes sociales, con el hashtag #TecnológicaSC.

El concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Santa Cruz, Alfonso Cabello, explica que “es el evento de innovación más importante de Canarias y queremos que siga siéndolo. Cada año buscamos un enfoque diferente con nuestro formato más reconocido, y dentro de las novedades que podemos avanzar en este instante está la de Manel Fuentes como primer invitado de esta próxima edición”.

El edil detalla que “Tecnológica está en conjunto con otras actuaciones que realizamos, como los microcréditos en combinación con Sabadell y La Caixa, el acuerdo con la Fundación de la ULL, el encuentro Impulsando PYMEs o el próximo Futurismo que se celebrará en la capital”.

Más de 5.200 participantes presenciales en las seis ediciones de la cita

En los seis años anteriores, Tecnológica ha sido tema del día en Twitter a escala nacional desde que comienza hasta horas después de finalizar. Convoca anualmente a 800 personas en el Teatro Guimerá y 400 en La Recova, teniendo a 3.000 personas siguiendo el encuentro por medio de streaming en directo. Su página web recibió más de 15.000 visitas únicas, según Google Analytics, y más de 5.200 personas han disfrutado presencialmente de Tecnológica en todas sus ediciones. Este encuentro, que pretende sensibilizar a la población sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y acercar a los asistentes la sociedad de la información y el conocimiento, se presenta con un formato renovado, numerosas novedades y una alta calidad en el panel de ponentes. Esta edición también aunará esfuerzos con Startup Weekend Tenerife, cuyas entradas están disponibles en http://tenerife.up.co. Tecnológica Santa Cruz está organizado por el Ayuntamiento a través de la Sociedad de Desarrollo, con el apoyo del Parque Científico y Tecnológico. Patrocinan Vodafone, Rahn Automoción, La Caixa, Fuente Alta, Cepsa, Ikea y Mutua Tinerfeña. Colabora Carrefour.