Mercedes-Benz apuesta por los modelos Plug-In Hybrid

< > Alejandro González, gerente del Grupo Rahn, y Mercedes Felipe, Asesora Comercial, junto al GLE 500 e 4Matic. DA

Rahn Star, concesionario oficial Mercedes-Benz en Santa Cruz de Tenerife invitó ayer los medios especializados a probar los modelos Plug-In Hybrid (vehículos híbridos enchufables) más representativos de la marca en una exclusiva caravana que recorrió las calles y carreteras del área metropolitana.

Bajo el lema Es verde aunque no lo parezca Mercedes-Benz presentó una auténtica alternativa hacia el futuro de la conducción sin emisiones. La marca experimenta con los modelos C 350 e Berlina, C 350 e Estate, S 500 e largo y GLE 500 e 4Matic los modos de conducción híbrida (desde 100% eléctrica hasta la suma de los motores de gasolina y eléctrico), demostrando su eficiencia y altas prestaciones.

Una selección de vehículos que representa la tradición y la vanguardia de Mercedes-Benz en su camino hacia la movilidad con menor consumo y menores emisiones de CO2, más potencia y mayor par motor: la tecnología híbrida integra todas estas ventajas sin limitaciones en la oferta de espacio, el volumen útil del maletero y el confort de conducción.

Esta forma, pudimos probar de primera mano la nueva tecnología responsable, confortable y al mismo tiempo dinámica de Mercedes-Benz. Todos estos vehículos con propulsión híbrida enchufable combinan la potencia y el confort de un motor gasolina con el consumo de un utilitario. Pueden recorrer hasta 30 km en modo eléctrico y su batería de ion litio se recarga en un enchufe doméstico en apenas tres o cuatro horas, según el modelo, o mientras se circula con el modo Charge. El mayor potencial de reducción del consumo en un sistema de propulsión híbrida es la optimización de la recuperación de energía (se almacena en la batería e incrementa la autonomía) en régimen de retención y en las fases de frenado, como así se comprobó bajando por Los Campitos.

El sorprendente C 350 e, en sus dos versiones Berlina y Estate, presenta un propulsor 4 cilindros en línea de 1.991 centímetros cúbicos y 211 CV con un par motor nominal de 5.500, que presenta un consumo combinado de 2,1 litros/100 y unas emisiones de CO2 de 49 g/km. junto con un motor eléctrico de 60 kW integrado en la caja de cambios 7G -Tronic Plus. En total, la potencia combinada asciende a 279 CV y el par máximo es de 600 Nm.

Mientras, el innovador GLE 500 e 4MATIC, el primer SUV con propulsión híbrida enchufable de Mercedes-Benz cuenta con un poderoso V6 biturbo de gasolina de 2.996 cc y 333 CV a 5.250 y 6.000 rpm., con una propulsión eléctrica de 85 kW (116 CV). La potencia conjunta del grupo propulsor es de 325 kW (442 CV) y el par máximo del sistema asciende a 650 Nm. con unos consumos de entre 3,3 y 3,7 litros/100 y unas emisiones de CO2 de entre 78 y 84 g/km. El módulo híbrido está totalmente integrado en un cambio automático de siete velocidades 7G-Tronic Plus.

Por último, la lujosa berlina S 500 e largo comparte la misma motorización V6 de 2.996 cc y 333 CV a 6.000 rpm. con unos consumos de 2,8 litros/100 kilómetros y unas emisiones de C02 de 65 g/km en combinación con un motor eléctrico de 85 kW (116 CV) y 340 Nm integrado en la propia transmisión. En total, genera una potencia combinada de 442 CV y un par máximo de 650 Nm.