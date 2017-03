Monedero: “CC se adelantó a lo que hizo el IBEX35 con C’s: crear un partido muleta”

El profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense Juan Carlos Monedero ya no es dirigente de Podemos, pero es uno de los ideólogos del partido, que ayudó a fundar. Recientemente visitó Tenerife para defender en el Parlamento regional -como compareciente invitado por Podemos a una comisión de estudio- la reforma del sistema electoral canario, e invitó a profundizar en un proyecto común de Canarias y superar el insularismo. No desaprovechó la oportunidad para reprochar al exministro José Manuel Soria sus “acusaciones falsas” a juezas como Victoria Rosell.

– La Asociación de la Prensa de Madrid ha acusado a Podemos de meter miedo a los periodistas… ¿Qué le parece?

“Esa asociación debió haber hablado antes con la dirección de Podemos, pues es un feo que hagan un comunicado sobre una conducta de no sabemos quién. Es la primera vez que esa asociación cuestiona a un partido, cuando sabemos que el PP y el PSOE han hecho despedir a periodistas y a directores. En ese comunicado se utilizan expresiones que se empleaban cuando la locura de ETA mataba a periodistas. No se puede perder así la mesura. Da la sensación de que no defiende a los periodistas, sino a otros intereses. Es una denuncia que no tiene recorrido, es el difama que algo queda, como cuando lo de Venezuela, lo de Irán, o lo de que cuando gobernáramos Madrid o Barcelona le íbamos a quitar a la gente los pisos o los taxis”.

-Ya que estamos, ¿qué balance hace del papel de la prensa con relación a Podemos?

“Los grandes medios de comunicación ya son empresas en manos de fondos buitre, sectores financieros, cada vez menos de familias, y por tanto su vinculación con otros intereses económicos es brutal. Me he encontrado con que los periodistas honestos son casi héroes y heroínas, porque trabajan contra un sistema que fuerza a que te portes bien. Hace unas semanas le gané un pleito a la Universidad Complutense, que me había sancionado injustamente, y Albert Rivera retiró una demanda que me había puesto por unas supuestas insinuaciones mías… Pues bien, en los dos casos fui portada del 100% de los medios escritos, abrí los telediarios, se discutió el caso en las tertulias televisivas, pero cuando gané esa pleito y se retiró esa denuncia, no fue portada, ni abrí telediarios ni se habló en las tertulias…”.

– Generalizar no es bueno, ¿no?

“No. Hay proyectos periodísticos que llaman la atención, como Pagina 12 en Argentina, La Jornada en México; Público en Madrid; y yo creo que en Canarias DIARIO DE AVISOS está haciendo algo que se parece a lo que debe ser el periodismo”.

– Usted fue uno de los fundadores de Podemos. En pocos años han pasado de reunirse en bares y plazas a ser la segunda fuerza en intención de voto y tercera en las Cortes. ¿El Podemos actual es el que le gustó que fuera?

“La verdad es que hubo un momento en que yo veía que el proyecto se desviaba y por eso dimití de mis cargos en la ejecutiva, porque entendía que la vacuna del mal que aqueja a todos los partidos era la participación, que en Podemos se llama los círculos y no los estábamos atendiendo, sino dejando que se vaciasen para primar la maquinaria de guerra electoral”.

– ¿Y qué le ha parecido el resultado del Congreso de Vistalegre?

“Noto que Podemos ha recuperado su rumbo: está en las instituciones, pues para eso nacimos, pero que al mismo tiempo no se olvida de que los diputados y diputadas tienen la razón de ser si convierten las necesidades de la gente en derecho, y esas necesidades se expresan y se construyen en los movimientos sociales, en las huelgas, las protestas…”

-Algunos socialistas les reprochan no haber apoyado un gobierno con ellos, pero ustedes se quejan de que fue el PSOE el que realmente no quiso…

“Puede ser un buen reproche si lo hace la gente que está en su derecho de pedirnos que nos pongamos de acuerdo. Pero todo el mundo debe saber que Ciudadanos le dijo al PSOE que si entrábamos en el Gobierno no había pacto, y solo nos dejaban apoyar desde fuera, y era lo que la Ejecutiva del PSOE le exigió a Pedro Sánchez. Pero cuando en ese pacto entre PSOE y C’s el responsable económico del PSOE era Jordi Sevilla, que asesora al BBV, y en C’s era Luis Garicano, un hombre puesto por la patronal bancaria, ¿cómo vamos a pactar un programa así? Era una cosa de locos. Los inscritos de Podemos dijeron que no querían ese gobierno”.

-Lo de que ustedes quieren implantar el sistema comunista en España caló en mucha gente…

“Yo no he sido nunca del Partido Comunista, e hice mi tesis doctoral sobre el comportamiento del comunismo alemán en la República Democrática Alemana, una tesis muy dura, sobre un régimen terrible que era muy deudor del estalinismo y no confiaba en su población, y por eso hizo un muro. Mi conclusión fue que difícilmente la RDA podía llamarse socialista porque no había libertad ni confiaba en su pueblo. Quien opina que restringiremos las libertades debería decirnos con qué política o propuesta de nuestro programa electoral”.

– A usted le han preguntado mucho sobre su asesoramiento al gobierno chavista, pero no sé si le han preguntado qué caso le hizo…

“A lo que yo dediqué más tiempo en Venezuela fue a crear un instituto nacional de función pública. Venezuela nunca ha sido un estado eficiente y eso explica la corrupción y el papel del Ejército. No estoy de acuerdo con todo lo que se ha hecho en Venezuela, porque se han cometido errores”.

– Gobierna Canarias un partido con el 17% de los votos, tras la ruptura del pacto CC-PSOE. ¿Qué le parece la actual situación política del Archipiélago?

“En cuestiones electorales Canarias se enseña en las universidades del mundo como uno de los principales ejemplos de desproporcionalidad y desigualdad. Pero tiene que ver también con que Canarias arrastra políticamente muchas cosas mal resueltas de la Transición, y que se parece mucho a lo que hablaba Joaquín Costa en 1901 sobre la oligarquía y el caciquismo de nuestro país. En Canarias el bipartidismo ha tomado una forma peculiar: un grupo de gente viva decidió reunir a pequeños señores feudales para construir una formación política exitosa que sirviera de muleta al bipartidismo, CC. De alguna manera CC se adelantó a lo que luego hizo el IBEX35 inventándose a Ciudadanos. Es curioso que en Canarias, usando la identidad insular, CC ha frenado la identidad canaria. Es un partido dispuesto a pactar con quien sea siempre sin cuestionar el estatus quo y primando los intereses caciquiles de las élites”.

– Entonces el sistema electoral actual no cree usted que en Canarias haya servido para unir y equilibrar a las islas…

“No, porque las islas sobrerrepresentadas en el Parlamento canario no han tenido mejoras en su desarrollo. Hay un mantenimiento de los poderes económicos de siempre; CC no se han identificado con lo emergente, siempre son muleta de lo viejo, PSOE o PP. Y además, , siempre con una condición espuria, defender la identidad en términos chantajistas, que le asemejan al PNV y CiU cuando negociaban con PSOE y PP. Partir de ese chantaje de unas islas sobre otras nunca ensancha las bases democráticas, sino que las han estrechado constantemente. Por eso acierta Podemos al querer bajar el debate sobre el sistema electoral a la calle, a los ciudadanos, porque si no hay presión popular no se reformará. Yo propongo inyectar principios federales en el sistema electoral canario”.

– ¿Qué augura más próximo en España, un pacto PP-PSOE o uno PSOE-Podemos?

“El líder moral del PSOE, Felipe González, se ha ido a la derecha, y eso me hace muy suspicaz y escéptico. El futuro no está escrito pero es mucho más fácil para ese PSOE de Susana Díaz, Rubalcaba, Javier Fernández y Jordi Sevilla un pacto con el PP. Lo que pasa es que una parte importante de los militantes del PSOE no se lo van a tolerar “.