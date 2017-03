Mujeres visibles

Por María del Mar Hernández/Santa Cruz de Tenerife

El Día Internacional de la Mujer, que se celebra hoy, recuerda los logros que las mujeres han alcanzado a lo largo de la historia y centra la atención en la importancia de seguir luchando para llegar a la igualdad efectiva. Hoy ellas deciden cómo quieren formar parte de esta sociedad y, aunque aún queda mucho que perfilar, el compromiso de las empresas es cada vez más efectivo. Para conocer de cerca esta realidad en Canarias, cinco mujeres que se dedican profesionalmente a lo que escogieron, sin trabas sociales por circunstancias de género, relatan su experiencia. Ellas son Sonia Barreto, empleada de Urbaser; María Inmaculada Chandas, oficial de almacén de Titsa; Elena Castro, técnico del Servicio Insular de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma; Vanesa Ortega, vigilante de seguridad del Grupo Record en el Hotel Bahía del Duque, y María Victoria Sánchez, que trabaja en Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales en la fábrica de Las Palmas de Gran Canaria de Compañía Cervecera de Canarias.

Sonia Barreto, empleada de Urbaser, afirma contundente que no hay diferencias en la manera de trabajar entre hombres y mujeres. Sonia no se lo pensó dos veces cuando le ofrecieron el trabajo de barrendera. “Mis compañeros me ayudaron en el proceso de adaptación”, cuenta, “aunque debo admitir que en ocasiones algunos usuarios que vienen a hacerme alguna pregunta se sorprenden un poco de que sea una mujer, ya que, normalmente, el oficio de barrendero se asocia con los hombres”. Sonia afirma que nunca ha tenido problemas en lo que respecta a conciliar la vida laboral y familiar: “Es más, mi hija estuvo unos meses enferma y me concedieron el cambio de turno para poder pasar más tiempo con ella”. Asegura que en su empresa existe un trato igualitario entre hombres y mujeres y se muestra convencida de que esa manera de proceder terminará extendiéndose a toda la sociedad.

María Inmaculada Chandas es oficial del almacén de repuestos de Titsa. La mecánica es algo que lleva en la sangre, hay varios mecánicos en su familia y, por ello, no es extraño que se haya decidido por esta profesión: “La empresa me dio la posibilidad de promocionar, tenía la opción de hacerlo a través de electromecánica o en almacén. Me decidí por el puesto en almacén, ya que tengo familia y el puesto de electromecánica es con horario de noche”, comenta. Sobre la igualdad entre hombres y mujeres en su empresa, relata que lo único que interesa es “que tengas la titulación correspondiente en cada caso, que poseas los conocimientos”. Al mismo tiempo, reflexiona que quizá hace años, cuando la mujer se estaba incorporando al mercado laboral, “sí que estaba mal visto que la mujer desempeñara empleos como el mío, o ser conductora de guagua y camión, pero creo que hoy en día no existe ese problema”. A María Inmaculada le parece acertado que se celebra el Día Internacional de la Mujer como homenaje a las mujeres autosuficientes, independientes y trabajadoras, “para que alcancemos todas nuestras metas”. Por su parte, Elena Castro, técnico del Servicio Insular de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, tiene la suerte de trabajar en la Administración pública, en la que, en principio, “la igualdad de acceso facilita mucho la inclusión de las mujeres y se tiene más en cuenta la conciliación laboral, independientemente del género”. Estudió Ingeniería y de aquella época recuerda cuando entró en la universidad: “En todas las ingenierías, la proporción entre hombres y mujeres era realmente chocante. Se ha avanzado al respecto, aunque justo en las ramas técnicas sigue habiendo bastantes menos mujeres”. Elena tiene una clara opinión sobre la igualdad entre hombres y mujeres en otros ámbitos. “Lo que veo a mí alrededor mayoritariamente es que el hombre sigue ayudando a la mujer y esta sigue teniendo un mayor peso en la atención a los hijos y al hogar. En cualquier caso, en España, la conciliación de la vida familiar y laboral no existe, y así tenemos las tasas de natalidad que tenemos. Las madres y los padres lo pasan mal”, afirma.

Vanesa Ortega Afonso, vigilante de seguridad del Grupo Record en el Hotel Bahía del Duque, lleva dos años trabajando como vigilante de seguridad. Es la responsable de custodiar mercancías, vigilar las cámaras y controlar la llegada de proveedores. También interviene realizando rondas de inspección y vigilancia, entre otras funciones de prevención. Vanesa piensa que para desempeñar este trabajo las mujeres tienen más habilidades por su capacidad para ser más comunicativas y evitar los conflictos, a pesar de que, como ella misma dice, sea una profesión más relacionada con los hombres. Considera que se ha avanzado socialmente para favorecer la igualdad, pero es consciente de que aún es necesario concienciar sobre ello desde edades tempranas. Está convencida de que las propias mujeres deben creer en sí mismas, en que son capaces de desempeñar cualquier función, dejando a un lado los miedos y las inseguridades.

María Victoria Sánchez es jefa de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales en la fábrica de Compañía Cervecera de Canarias de Gran Canaria. Tras nueve años trabajando en Compañía Cervecera de Canarias, explica que se inició en la empresa como ingeniera de proceso, pero a los dos años obtuvo su primera jefatura, en este caso, al frente de Servicios Generales. Asegura que durante todo este tiempo no se ha encontrado con ningún obstáculo específico por su género. En el caso de su centro de trabajo, añade que un alto porcentaje de los jefes son mujeres, y señala que existe una amplia colaboración entre ellas y que se fomenta la proyección de la mujer en la empresa, sin que existan distinciones entre hombres y mujeres. “Se valora la capacidad y la aptitud”, explica. María Victoria se muestra contundente al afirmar que en entornos como este no se debe celebrar el Día Internacional de la Mujer, ya que no hay nada diferente que conmemorar y está segura de que su condición de mujer no le va a frenar su proyección profesional. Su meta es seguir avanzando y aspira a formar parte de la alta gestión dentro de la compañía.

Estas cinco mujeres encarnan la visibilidad como punto fundamental en la tarea de normalizar el papel que la mujer desempeña en su puesto de trabajo. El apoyo de las empresas, con sus políticas de igualdad en los criterios de selección de personal, es un factor necesario para que el cambio se haga efectivo en todos los sectores.

Asimismo, es importante que toda la sociedad tenga en mente el mismo objetivo y que los medios de comunicación se comprometan para ofrecer una visión global del entorno laboral, que permita a otras mujeres sentirse identificadas y apoyadas, al tiempo que propicie las medidas para que los casos de discriminación laboral por motivos de género sean parte del pasado.