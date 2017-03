‘Muro Trump’: inutil sin cooperación

Si no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír, esa es la imagen que esta dando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al proponer convertir su país en la primera potencia militar mundial, “para volver a ganar guerras”, aumentando el gasto para tal fin a costa de disminuir el de cooperación internacional -especialmente a países vecinos-. Ciego y sordo, así, a los ejemplos de una España y una Europa que, gobierne quien gobierne, y con sus luces y sombras, hace de la cooperación con sus vecinos más desfavorecidos, e inclusive Latinoamérica, un intento por minimizar los efectos de una desigualdad social cuya consecuencia es la atracción que genera, en ciudadanos de esos países, el supuesto “Dorado Europeo”.

Trump, al proponer todo lo contrario, afectará especialmente a sus vecinos de Latinoamérica pues, desde allí, parten la mayoría de los emigrantes que buscan el “Sueño Americano”, ante la miseria, la violencia y la falta de futuro en sus países, por lo que su propuesta -que incluye un proteccionismo perimido y multas a empresas estadounidenses domiciliadas fuera de su país-, solo aumentará la oleada de emigrantes provenientes de México hasta Chile y Argentina, pasando por una Centroamérica necesitada de cooperación en lugar de muros y duras leyes migratorias, para que no emigren buscadores del “sueño americano”.

Cooperación no circunscripta a limosnas que por lo general acabaron (y acaban), en bolsillos de corruptos locales, sino en una interrelación empresario-comercial que genere puestos de trabajo en condiciones dignas en esos países; y todo aumento de gasto militar, debe ayudarles a esos países a luchar contra el delito. Solo así, Estados Unidos dejará de recibir lo que un ciego y sordo, pero verborragico Trump, mal califica como “lo peor“ de Latinoamérica.

