“No vamos a ir a un pleno de Presupuestos para que no se apruebe”

El Partido Popular y el gobierno municipal que lidera la alcaldesa Noelia García Leal, ha llegado al mes de marzo sin aprobar el prespuesto de 2017. Pese a esta excepcional situación, los populares expresan su voluntad por lograr un consenso que, por tercera vez desde que empezó el año, comenzó a gestarse esta semana en una reunión con Coalición Canaria, Partido Socialista e Izquierda Unida.

Pese a todo, los populares no están dispuestos a cruzar determinadas líneas rojas que entienden infranqueables, aunque se mantiene la incógnita de sí, caso de no lograr un acuerdo con la oposición, se decidirá a prorrogar el documento de 2016 hasta final de año, lo que sí podría ser un motivo de peso para que los once concejales que suman CC, PSOE e IU, empezaran a pensar, aunque con serias grietas ideológicas, en unir sus fuerzas como han hecho para enmendar de forma conjunta los presupuestos del PP, y plantearse la continuidad de la alcaldía a la decena de concejales conservadores, algo que no se produciría si los populares llegan a un acuerdo a nivel regional con el gobierno, también en minoría, del nacionalista Fernando Clavijo.

El teniente alcalde y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, quien también es senador por la isla de La Palma, Mariano Hernández Zapata, explicó que “no vamos a llegar a un pleno de Presupuestos para que el documento no se apruebe”, una posición de la que no se responsabilizan puesto que “no puede ser que se critique el bajo nivel de ejecución de obras del año pasado y luego se retrase de forma intencionada la aprobación del documento”.

Acusa a los grupos en la oposición, entre los que han buscado apoyo los populares para intentar avanzar desde junio de 2015 y en el marco de un complejo gobierno en minoría con muy escasa maniobrabilidad, de “intentar hacer creer que se trata de una imposición” cuando en realidad, aclaró, “en nuestro documento se aceptaron enmiendas por valor de 500.000 euros”. Pese a todo, y por el resultado de la última enmienda conjunta y por valor de más de 800.000 euros, lo aceptado por García y los suyos no resulta suficiente para nacionalistas, socialistas y los dos concejales de izquierdas.

Si los populares quieren evitar que el pleno aprueba unas cuentas que, por modificación, ya no serían las suyas, tendrá que bloquear la comisión de Hacienda, donde deberían votarse las enmiendas y llegar luego a un pleno donde se quedarían en minoría con 10 concejales frente a la mayoría que, al menos para este caso, sí conformarían los grupos en la oposición.

El grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha presentado a la oposición un borrador de presupuesto municipal para 2017 por valor de 18,1 millones de euros, que representa un incremento del 6% y aproximadamente 1 millón de euros más de inversión con respecto al ejercicio anterior. En 2016 el Presupuesto municipal no se aprobó hasta el 24 de febrero, y lo hizo gracias a los votos a favor de PP y CC, mientras que PSOE e IU se abstuvieron.