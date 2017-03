El Peno infantil del Parlamento, contra el bullying y el hotel en La Tejita

El pleno infantil de ‘Diputad@s por un día’, de Aldeas Infantiles, ha reclamado este martes en el Parlamento de Canarias un total de 12 compromisos, de los que recibieron la mayor parte de votos los relativos a “reciclar y enseñar a reciclar a personas que no sepan”, con 37 votos a favor, y a “respetar a los compañeros por igual”, con 34 votos favorables.

En tercer lugar, con 34 votos favorables, se aprobó “luchar para conseguir que no construyan un hotel -en La Tejita- y proteger nuestro territorio, para que sirva de tarjeta de invitación al turismo sostenible”.

En total hubo 66 alumnos de los colegios La Pasada, de Granadilla de Abona, y Cervantes, de Las Palmas de Gran Canaria, en una sesión que contó con la coordinación de la presidenta de la Cámara, Carolina Darias, que estuvo acompañada por la consejera de Educación, Soledad Monzón; la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido; la vicepresidenta segunda de la Mesa, Cristina Tavío; el secretario segundo, Héctor Gómez, y el presidente de Aldeas Infantiles SOS de España, Pedro Puig.

‘Diputad@s por un día’ se enmarca en el programa ‘Abraza tus valores’ de Aldeas Infantiles SOS, que persigue fomentar el derecho de participación de los niños y niñas en la sociedad e iniciarles en el proceso democrático, llegando a casi ochenta colegios de la Comunidad Autónoma y en el que trabajan alrededor de 8.000 estudiantes de Canarias.

Por el colegio de Granadilla fueron los encargados de exponer sus reflexiones y compromisos Mar González Luis y Óscar Suárez Álvarez, mientras que por el segundo intervinieron Thalía Abigail Suárez Segura y Adonai Vinhas Ferreira Nunes.

La presidenta del Parlamento recordó a las alumnas y alumnos “lo que significan los sillones” en los que se encontraban sentados, “la responsabilidad que conllevan y toda la gente a la que representan”.

“Les propongo una cosa: no olvidar, no olviden nunca este momento en el que han practicado el arte del debate democrático, logrando acuerdos sobre compromisos que nos permitirán mejorar la sociedad”, afirmó Darias, quien recordó que “cada sillón no es solo un asiento, sino que representa a los miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que nos han votado, que nos han dado su confianza”.

Por su parte, la consejera de Educación dio la enhorabuena a Aldeas Infantiles SOS por la iniciativa, y se dirigió a los estudiantes para señalarles la importancia del diálogo como “la mejor manera de solucionar cualquier problema que tengamos en la vida”. “Si no hablamos, no conoceremos a los demás lo suficiente y ponernos en el lugar del otro”, agregó.

< > ANDRÉS GUTIÉRREZ

NO TENER VERGÜENZA A CONTAR EL BULLYING

En esa línea, insistió en que “hoy van a votar sobre qué debe hacer cada alumno y alumna de Canarias para mejorar la convivencia en los centros escolares y en todos los aspectos de la vida personal, hoy van a hablarle a la sociedad, con sus compromisos, sobre cómo actuar cuando nos enfrentamos a la violencia, hoy ustedes van a dialogar”.

También el presidente de Aldeas Infantiles SOS de España subrayó la importancia de este proyecto, una iniciativa que acaba de cumplir 19 años justo el año en que la organización celebra su cincuenta aniversario en España.

“Este año tocaba entre todos reflexionar sobre cómo parar el acoso escolar, una lacra que viven muchos niños en muchos colegios de toda España”, explicó Puig, quien instó a los estudiantes a “contar lo que pasa para evitar el acoso escolar”.

“No te quedes callado y cuéntalo, no tengas vergüenza, habla con tus padres, con tus maestros o con tus amigos”, añadió.