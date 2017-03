Piden firmas en Change.org tras el desprecio de Érmetes a las mujeres palmeras

Ante las declaraciones durante el día de ayer del concejal no adscrito del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Antonio Érmetes Brito, afirmando que “no existen mujeres importantes, que yo conozca por lo menos,” Change.org ya ha iniciado una recogida de firmas para que se le conceda a la escritora, gestora cultural y activista, Elsa López, el nombre de una calle en la capital palmera.

Érmetes, quien abandonó las filas de Izquierda Unida por la publicación de un artículo de opinión “machista”, tal y como lo tildó esta formación política, ha vuelto a hacerse eco en el pleno de este pasado lunes.

La edil de Nueva Canarias, Maeve Sanjuán, notablemente molesta con la exposición de Érmetes, pidió la intervención del alcalde ante estas declaraciones, porque “yo no puedo permitir que se diga que no hay mujeres destacadas o importantes”. Víctor Francisco, que se encontraba en funciones como alcalde, sustituyendo a Sergio Matos, señaló que no podía decirle al concejal “lo que puede o no decir”.

Abandono por “machista”

La Asamblea Insular de Izquierda Unida Canaria (IUC) en La Palma rechazaba el pasado mes de noviembre las manifestaciones machistas de su concejal en Santa Cruz de La Palma, pidiendo la entrega del acta.

“Consideramos que lo expresado por nuestro compañero y concejal en la capital de la Isla, Antonio Érmetes Brito, en un artículo de opinión es incompatible con el programa y los valores que defiende IUC”, indicaron en un comunicado.

“Estas manifestaciones no pueden tener cabida en un cargo público de una organización, feminista como la nuestra, y que reivindica que la violencia contra las mujeres es una prioridad política y no una nota irrelevante de los discursos”.