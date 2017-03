Hablo poco de política porque no me gustan las crucifixiones, ni los juicios paralelos. Fíjense cómo han crucificado al presidente de Murcia, por declarar como investigado; es decir, con garantías y derechos. ¿Y qué pasa si ahora el juez dice que no hay nada, que no es responsable del desaguisado del puto pabellón inacabado? El problema de España, o al menos uno de ellos, es la judicialización que la izquierda hace siempre de la política, porque no es capaz de ganar en las urnas. Mal iríamos si quienes nos gobernaran fueran los jueces y los fiscales, que están para otra cosa. Sólo hace falta una justicia seria, que tome los temas realmente serios, cuyos protagonistas van a ser condenados, por chorizos o por lo que sea. El PP cree que el presidente de Murcia es inocente, pero firmó el PP con Ciudadanos un acuerdo de locos que convierte en culpable a cualquier investigado.

Pasó lo mismo con lo de Las Teresitas, que empezó y terminó siendo un juicio político, donde los señalados por la Fiscalía han sido ajusticiados con terribles penas de meras sospechas ciudadanas y quizá -quién sabe- de indefensión, por las filtraciones. Ya lo dirán los tribunales. Parece que la sentencia tiene muchas dificultades y que va a haber más de una sorpresa agradable para los imputados. Al menos esto se oye, pero tampoco hago yo mucho caso de lo que oigo, porque a veces no sale. En fin, ¿política?, no, gracias. Prefiero escribir de lo que me ha ocurrido a lo largo de mi ya larga vida, que en ocasiones me ha sorprendido a mí mismo. Estoy harto de oír siempre las mismas cosas y de ver siempre a los mismos tipos. Es absolutamente cierto eso de “pueblo pequeño, infierno grande”. Un juicio aquí es terrible: todos nos conocemos. Y puede que ninguno nos queramos, que es lo peor.