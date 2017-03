El PP apuesta por una moción de censura ante la “parálisis” de la capital palmera

El Partido Popular (PP) en Santa Cruz de La Palma apuesta por dar un giro en el Gobierno municipal mediante una moción de censura contra el alcalde socialista, Sergio Matos, después de “dos años en que no se ha hecho nada”, asegura el portavoz popular, Juan José Cabrera Guelmes.

“No hay visión de futuro, ni existe un proyecto de ciudad en el grupo de Gobierno actual”, sostiene Cabrera, quien señala a su vez que es una percepción que comparte la ciudadanía, “que ve que no se está realizando nada por el futuro y hay una profunda parálisis de Santa Cruz de La Palma”. El exalcalde de la capital palmera señala que hasta ahora, del grupo de Gobierno, “solo se conoce que van a realizar una pista de skate”. “No creo que esa sea la solución para una ciudad que necesita proyectos para tener un futuro más esperanzador”, añade.

Cabrera personaliza su crítica en el alcalde, porque “es quien debe liderar la acción de gobierno”. Si bien, sostiene que “no solo hay falta de gestión, sino de valentía”, haciendo referencia al hecho de que el alcalde “sigue la estrategia de no hacer nada para no recibir críticas e intentar contentar a todos sin contentar a nadie”. “Santa Cruz de La Palma no se merece un gobierno así”, añade.

Lamenta que durante este mandato se han detenido los proyectos que venían caminando del anterior, sin que tampoco hayan ofrecido alternativas. Cabrera se queja que más allá de la gestión del día, “arreglar un parque o una acera”, Santa Cruz de La Palma requiere de una gestión con la que afrontar los graves problemas socioeconómicos que padece, como la progresiva pérdida de población que viene sufriendo.

A pesar de que la voluntad de cambio por parte del PP de Santa Cruz de La Palma, Cabrera reconoce que hasta ahora no ha habido encuentros formales para este asunto. Si bien, señala que hace unos meses mantuvo una conversación con el portavoz municipal de CC, Víctor Francisco, en la que le trasladó la necesidad de un cambio. Desde entonces no ha vuelto a tener más conversaciones en este sentido ni con CC, ni con el resto de los grupos que forman el grupo mixto, cuya concurrencia sería también necesaria para que prosperase una moción de censura.

Asimismo, señala que es consciente de que desde el PP, fuera del ámbito del grupo municipal, también se han mantenido conversaciones para explorar la posibilidad de un cambio de gobierno en la capital. “Tenemos total libertad por parte del partido para hacer lo que creamos mejor para el municipio”, concluyó.

Por parte de Coalición Canaria, aseguran que no existe ningún planteamiento hasta ahora en esta línea que propone el PP. “En el pacto de Santa Cruz de La Palma, como en todos los matrimonios, tenemos días mejores y otros peores, pero ahora mismo no estamos pensando en el divorcio”.

Con estas palabras valora el secretario general de CC de Santa Cruz de La Palma, Antonio Acosta, la situación del acuerdo de gobierno que mantienen los nacionalistas con el PSOE en el Ayuntamiento de la capital palmera.

Acosta señala que cualquier planteamiento que proceda de algún partido “lo podremos escuchar” y advierte de que “somos gente de partido, no nos gobernamos solo, y si hay un planteamiento general lo podemos estudiar”.