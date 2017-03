El PP inicia contactos con NC en Madrid al objeto de negociar los presupuestos

El lío en el que está metido el PSOE, en pleno periodo precongresual, complica el plan A de Mariano Rajoy para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, que ya llevan un retraso de tres meses. En este escenario, la ley difícilmente saldrá adelante dentro de los plazos más optimistas. Así que el Gobierno de la nación avanza en la exploración de la otra vía, que pasa por pactar las cuentas públicas con Ciudadanos, por supuesto, el PNV, CC y NC, sin descartar un acercamiento a los restos de CDC (hoy, Partit Demòcrata Català). Aunque le fastidie prescindir del grupo Socialista, Rajoy le haría un gran favor a la gestora federal. Un sí sería como gasolina para el coche de Pedro Sánchez. El anticipo electoral es una opción que tampoco desean el presidente y sus aliados, pero que, desde luego, no se excluye.

En esa búsqueda de una solución razonable, el flamante coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, se ha citado para hoy en Madrid con el único diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, que accedió a la Cámara baja en coalición con el PSOE. Según la información llegada al DIARIO de fuentes extraoficiales, ambos hablaron este miércoles por teléfono. Consultado por el periódico, el líder de NC, Román Rodríguez, se resistió a confirmar la noticia. No obstante, dio algunas pistas. Durante una charla en el Parlamento regional, Rodríguez reiteró la disposición al diálogo desde el convencimiento de que “la responsabilidad de que existan o no presupuestos es exclusiva del PP, que es el que gobierna y al que le corresponde la iniciativa”. A partir de ahí, añadió, “Nueva Canarias no confunde la investidura [un doble no] con la legislatura”. En idéntico sentido se ha posicionado Quevedo. En realidad, nunca han cerrado la puerta a la negociación. “Si en 2017 no hubiera presupuestos será porque el PP no habrá sido capaz de concitar los acuerdos para hacerlo posible. Y si los hubiera sería por lo contrario, lógicamente”. Román Rodríguez recuerda que NC ha apoyado, aunque le parecen “insuficientes”, las subidas del salario mínimo interprofesional y de los impuestos a las grandes sociedades.

“Si nos llaman para discutir la ley de presupuestos, nos sentaremos”, resalta el expresidente autonómico, “Es nuestra obligación y siempre lo hemos hecho. En la pasada legislatura no investimos a Paulino Rivero pero nos entendimos en un montón de asuntos, como en materia fiscal, el petróleo, el REF y los aeropuertos”.

Lo que seguro que no ocurrirá será que Nueva Canarias cambie su voto por unas migajas. “Nosotros no dependemos del PP para nada, como otros [en alusión a CC]. Nuestro compromiso es con el programa electoral y los ciudadanos. Si se abre esa fase y los contenidos son favorables a nuestra visión de las cosas, lo evaluaremos. No vamos a escondernos”. Eso mismo ha dicho Quevedo: “Ningún inconveniente en hablar con el PP de los presupuestos”.

De cualquier modo, Román Rodríguez no olvida que Rajoy promovió cinco presupuestos “muy malos” para el Archipiélago. “Incumplió todos sus compromisos y los que ya estaba lo quitó. No nos movemos por fe a Rajoy, sino por realidades. Escucharemos propuestas y las avalaremos si son beneficiosas para el interés general y de Canarias”.

Precisamente, Rodríguez ha apremiado a Clavijo a que informe de las conversaciones con el Ministerio de Hacienda, “tras presumir de haber cerrado una ficha de 500 millones adicionales”.