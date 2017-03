El PP tacha de “cínica y bochornosa” la pelea por la sanidad de CC-PSOE

La polémica por la gestión de la sanidad pública colapsa los pasillos de la política en Canarias. En medio del nuevo rifirrafe entre el Gobierno autonómico y el PSOE, socio de CC hasta diciembre de 2016 y al que le sigue pasando factura, el PP, Podemos y NC no ahorran calificativos para definir el conflicto. Primero, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, culpó a Jesús Morera del impago de 241 millones de euros a los proveedores. A continuación, los socialistas acusaron a la portavoz y a Fernando Clavijo de montar un “follón” para tapar el “caos” del cierre de los presupuestos; Román Rodríguez (Nueva Canarias) denunció que el presidente “levanta otra cortina de humo para eludir sus obligaciones”. Ayer el PP puso el grito en el cielo ante el “cínico y bochornoso” enfrentamiento entre los excompañeros en el Gobierno. Por su parte, Podemos se avergüenza de la “pelea”.

La portavoz del grupo parlamentario Popular, Australia Navarro, responsabiliza a CC y PSOE del “caos sanitario” y considera “lamentable e indignante” que ambos partidos “sigan perdiendo el tiempo con sus particulares ajustes de cuentas, mientras las listas de espera acumulan más de 100.000 enfermos sin atender”.

A juicio de Navarro, “este comportamiento es inadmisible, una verdadera vergüenza que, tres meses después de romper su pacto, CC y PSOE utilicen un asunto tan sensible como la sanidad para tirarse los trastos a la cabeza, en lugar de resolver el desastre que han creado”. Y añade: “No pueden hacerse los sorprendidos ni los nuevos ahora con las facturas en los cajones ni con la manipulación de las listas de espera, porque esto es algo que viene produciéndose desde la anterior legislatura, como hemos denunciado reiteradamente”. Australia Navarro recuerda que, ya en el año 2013, el Diputado del Común “advirtió de las anomalías” en este mismo sentido. La diputada del PP entiende que el “espectáculo” es “una falta de respeto a los pacientes y a todos los operadores sanitarios, solo sirve para generar alarma en la población, indignación en los enfermos, desconcierto en los profesionales sanitarios e incertidumbre en los proveedores”. Entretanto, Podemos promueve una campaña en redes sociales para “llamar la atención y reconducir el debate sobre los verdaderos problemas sanitarios”. La portavoz en el Parlamento, Noemí Santana, observa que CC “está buscando argumentos” para utilizarlos contra el PSOE. “Esto no es más que otro capítulo de la casa de los líos en la que han vivido Fernando Clavijo y Patricia Hernández desde que comenzó la legislatura. Aquí no hay soluciones, solo reproches y excusas mientras la gente se desespera en las listas de espera”.

Santana invita a Clavijo y Hernández a “dejar a un lado de una vez sus diferencias y trabajar para arreglar la pésima situación en la que se encuentra la sanidad”.