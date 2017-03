Proponen llamar a las nuevas siete ‘Tierras’ como las siete Islas Canarias

Hace ya alguna semanas que la NASA sorprendía al mundo con el anuncio del descubrimiento de un sistema con siete planetas similares a La Tierra, tres de ellos en lo que se denomina como “zona habitable”. El anuncio, de gran repercusión no solo para la comunidad científica sino para el mundo en general, ha venido acompañado, a los pocos días, del lanzamiento por parte de la propia NASA de una campaña en las redes sociales para buscarle nombre a los siete planetas a través del hashtag #7NamesFor7Planets.



Los usuarios se han lanzado rápidamente a dar sus siete nombres, y ya hay propuestas de lo más variadas.

The Fast and the Furious 2 Fast 2 Furious Tokyo Drift Fast & Furious Fast 5 Fast & Furious 6 Furious 7

#7namesfor7planets

Phantom Menace

Attack of the Clones

Revenge of the Sith

A New Hope

Empire Strikes Back

Return of the Jedi

Force Awakens

— quixoticelixer (@IDntKillCoyotes) 5 de marzo de 2017