Quevedo (NC) insta a Rajoy a apoyar la reforma electoral canaria

El debate sobre la reforma del sistema electoral canario tendrá hoy su foco puesto en las Cortes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, deberá responder en el pleno del Congreso de los Diputados a una pregunta con la que Nueva Canarias (NC) traslada la demanda política y social existente en el Archipiélago para que en 2019 se aplique un método más proporcional, dado que el actual hace que el partido tercero en votos (CC) sea, sin embargo, el primero en escaños.

La cuestión que le formulará el diputado de NC, Pedro Quevedo, a Rajoy reza así: “¿Cree que es la oportunidad de modificar el injusto y antidemocrático sistema electoral Canario, dado que está en trámite el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias?” De esta manera, NC quiere pulsar el compromiso del jefe del Ejecutivo estatal y líder regional del PP para que el proyecto de ley de reforma del Estatuto canario incorpore un sistema con menos desproporción entre la población real de las circunscripciones y el número de diputados que elige.

En este marco, el diputado regional del PP Miguel Jorge Blanco explicó a este diario este martes que su partido en Canarias está en la línea expresada por PSOE, NC y Ciudadanos al foro cívico Demócratas para el Cambio, en el sentido de garantizar que mediante una reformulación de la disposición transitoria primera del Estatuto de Autonomía se garantice directamente en las elecciones de 2019 no solo una bajada de las elevadas barreras de voto para lograr escaños (30% insular, 6% regional), sino un nuevo método de reparto de escaños que mejore la proporcionalidad con respecto al factor poblacional.

El PP ha firmado el Pacto por la Democracia que impulsa dicho foro cívico, y cuyo contenido comparte, aunque no ha suscrito aún, el PSOE. CC, recientemente, ha expresado en el Parlamento por vez primera que está abierta a las tres condiciones de ese pacto: mejorar la proporcionalidad, bajar las barreras y aplicar los cambios en 2019, pero está aún lejos de sumarse a los firmantes.

La interpelación de Quevedo a Rajoy se produce cuando además existe un acercamiento entre NC y PP en Madrid, propiciado por el propio presidente del PP canario, Asier Antona, con miras a negociar los Presupuestos del Estado. El PP sabe que puede explorar una opción sin el PSOE para sacar adelante las cuentas estatales de este año: la suma de Ciudadanos, PNV, CC y NC da mayoría absoluta. El diputado de NC ha confirmado que su partido quiere negociar las cuentas del estado para mejorar el trato al Archipiélago en inversiones y, en general, con la llamada agenda canaria, en la que figura, en letras mayúsculas, al menos para Nueva Canarias, la reforma del sistema electoral canario. La pasada semana se rompió el hielo con una reunión discreta en Madrid entre Fernando Martínez-Maíllo, coordinador general del PP, y Quevedo, para hablar de los presupuestos de 2016. El diálogo, pues, está abierto.

En este encaje de bolillos, no hay que perder de vista la situación política en Canarias, con el Gobierno de Fernando Clavijo en minoría. El PP no ha querido aún ni entrar en el Ejecutivo ni participar en una moción de censura, aunque CC apoyó en las Cortes la investidura de Rajoy. Los populares canarios, pendientes también de lo que ocurra en los congresos nacional y regional del PSOE, son sabedores de que CC está en horas bajas y de que electoralmente no sería su mejor carta de presentación para los comicios autonómicos de 2019 apuntalar a Clavijo gobernando con los nacionalistas. Lo ha admitido públicamente incluso el presidente del PP tinerfeño, Manuel Domínguez.

En este marco, Rajoy tendrá que exponer hoy sus intenciones sobre el sistema electoral canario, que se recoge en el proyecto de Estatuto de Autonomía a trámite en las Cortes, y cuya actual redacción -aprobada en la pasada legislatura cuando CC y PSOE cogobernaban- requeriría de una ley en el Parlamento canario para poder aplicar en 2019 una nueva distribución de escaños. Con la actual, el 83%% de los canarios elige a la mitad de los diputados regional, mientras el 17% de la población elige a la otra mitad de la Cámara. El 12% de los votantes se quedó sin representación.