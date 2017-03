Asaga llama a la unidad del plátano ante un momento crítico

El plátano de Canarias vive días críticos. La presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Ángela Delgado, hace un llamamiento desesperado a la unidad del sector, que afronta su momento más complicado en los últimos dos decenios, con una patronal descabezada, tras la dimisión esta semana de su presidente, Henry Sicilia; las graves divisiones entre los productores y, lo que es peor, los negros nubarrones que lo amenazan con carácter inminente, entre ellos la temible liberalización de mercados con Ecuador.

Con este panorama, la presidenta de Asaga, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, no ocultó ayer su contrariedad ante la falta de reacción del sector para afrontar lo más parecido a una tormenta perfecta que se está formando sobre el último gran cultivo de exportación del Archipiélago. “Los desafíos que tenemos son tremendos y no nos damos cuenta de que nos va la vida en ello, y mientras, aquí estamos con batallitas de casa, de pequeños rencores entre las organizaciones productoras”, una situación que achaca, en gran medida, a los bajos precios del año pasado que ha sufrido el agricultor en primera persona.

“Tenemos un monstruo que es Ecuador, que nos puede morder poco a poco y dejarnos sin mercado, nos estamos jugando los fondos del Posei entre 2020 y 2026 y el brexit recortará el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) entre el 8 y el 9%, hasta los 3.200 millones, lo que nos obliga a luchar por mantener a toda costa la actual ficha financiera”, manifestó Ángela Delgado. “Por eso, no podemos dejar de mirar al horizonte y ver lo que se nos viene encima. Esas son las grandes metas que nos obligan a estar unidos entre nosotros y con nuestros socios franceses y portugueses para defender los plátanos europeos. Tenemos que ser conscientes de que el enemigo está fuera”, apostilló.

Por todas estas razones, la presidenta de los agricultores y ganaderos canarios no tiene dudas de que el sector platanero afronta una etapa crucial, pero advierte de que, a diferencia de lo que ha ocurrido en el pasado, actualmente la desunión puede sentenciar la fruta canaria. “En su momento, los grandes peligros los afrontamos unidos. Cuando aparecía un desafío se tocaba a rebato y todos apuntábamos en la misma dirección. Ahora hay una sensación de que esa unidad está hecha trizas, el sector está desmembrado, y en esta situación vamos a perder todos, seguro”. Así las cosas, es partidaria de “apretar el botón de reset, poner el contador a cero y fijar el punto de mira en el verdadero objetivo, que es vender plátanos de Canarias y ganar cuota de mercado”, para lo que pidió “quitarnos las camisetas de las organizaciones productoras y ponernos la de plátano de Canarias”.

Respecto a la dimisión de Henry Sicilia el pasado lunes como presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), Ángela Delgado no quiere ir más allá de los “motivos personales” que argumentó su predecesor en el cargo, aunque sí aclaró que esta organización ha soportado “demasiada crítica” en los últimos tiempos, “muchas veces desde el desconocimiento, porque Asprocan no puede ser la culpable de los precios o de las malas ventas”. En ese sentido, recordó que su principal función se centra en la publicidad, la gestión del seguro del plátano y la comercialización y exportación del producto.

Sobre la práctica de retirar mercancía del mercado para evitar la caída de precios, conocida como pica, Delgado sostiene que es algo que se ha hecho siempre con todas las frutas. “En Canarias tenemos un coste altísimo de transporte y de empaquetado, y si decidimos mandarlo todo, los precios de venta en destino no cubren esos costes. Esas retiradas se hacen para no saturar el mercado y evitar que los agricultores tengan que poner dinero”.

Renovar la directiva

A raíz de la dimisión de Henry Sicilia, Ángela Delgado se muestra partidaria de renovar la directiva de Asprocan con el objetivo de potenciar la organización, convencida de que hay que “reparirla” y “empoderarla”, marcando así distancias con quienes piden “poco menos que hay que cargársela”. “Yo reivindico todo lo contrario”. Respecto al papel que debe jugar la Consejería de Agricultura ante la delicada situación de las empresas productoras y la comercialización de la fruta, la presidenta de Asaga evitó pronunciarse: “Hay quien opina que el Gobierno debe ser más intervencionista, como ocurre en Portugal, y hay otras voces que claman por la liberalización”.

El bloqueo de acuerdos, detrás de la dimisión

La dimisión de Henry Sicilia antes de que cumpliera un año al frente de Asprocan, organización que agrupa a las seis principales empresas productoras de plátano de las Islas, ha puesto el foco sobre un sector del que viven cerca de 15.000 familias canarias. Según desveló este periódico el pasado lunes, detrás de los “motivos personales” argumentados por el líder agrario, hay un hartazgo ante el bloqueo de acuerdos que se consideran vitales para el futuro de la organización y del sector. Una de las cooperativas, Llano de Sardina, de Gran Canaria, retiró el apoyo a Sicilia como represalia a una sanción impuesta por incumplir un pacto para no vender en Portugal, aliado estratégico a la hora de reclamar en Bruselas las compensaciones que permiten la subsistencia del plátano canario frente a las multinacionales americanas. Ayer esta empresa intentaba desmarcarse a través de un comunicado en el que manifestaba “no tener nada que ver” con la dimisión de Henry Sicilia y destacaba “su labor, esfuerzo personal y dedicación al cargo”.

El sector tendrá que elegir ahora a su nuevo mandatario, que será proclamado tras unas elecciones que deberá convocar el hasta ahora vicepresidente, el palmero Domingo Martín Ortega.

Se ‘borra’ de las quinielas para presidir Asprocan

“¿Qué queremos para el futuro? La supervivencia del sector platanero pasa por la unidad”, insiste una y otra vez la presidenta de la principal organización de agricultores y ganaderos de Canarias. Ángela Delgado se borra de las quinielas que apuntan hacia ella como sucesora de Henry Sicilia al frente de Asprocan. “No aspiro a ese cargo de ninguna de las maneras”, manifiesta claramente con la intención de zanjar cualquier posibilidad. Eso sí, considera que un puesto de esa responsabilidad obliga a modificar los estatutos para que el presidente, “o presidenta”, pueda estar más de un año. “Ningún proyecto de envergadura puede durar ese tiempo”.