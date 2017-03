Rajoy dice que quiere terminar la legislatura

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este domingo que su objetivo es “llegar al final de la legislatura”, si bien ha reclamado al resto de formaciones políticas “responsabilidad” para que, como ha señalado, episodios como el de los estibadores, cuyo decreto para liberalizar el sector fue tumbado en el Congreso, “nunca se vuelvan a repetir por lo menos por parte de los partidos que debemos ser responsables”.

Durante su intervención para clausurar el XV Congreso Regional del PP-A en Málaga, Rajoy ha afirmado que hará “todo lo posible y lo imposible si se puede hacer para que así sea”, para agotar la legislatura, pues, como ha sostenido, “la estabilidad política es muy importante para generar confianza” y “España la necesita”.

Y así, ha censurado que los partidos de la oposición, salvo el PNV, no apoyaran en la Cámara Baja el real decreto presentado por su Ejecutivo: “No se puede, para castigar al Gobierno, jugar con cosas que afectan al crédito de tu país, que luego cuesta mucho recuperarlo”. “Esto es romper las reglas del juego”, ha agregado Rajoy, quien ha señalado que la economía “requiere de confianza y esto genera mucha desconfianza”.

“El Parlamento de una de las naciones más importantes de Europa no puede votar en contra de la sentencia de un tribunal europeo, no puede de ninguna de las maneras”, ha sentenciado el líder del PP, que ha asegurado que hará “cuanto esté en mi mano” para solucionar la situación, a la par que ha reclamado al resto de partidos “un poco de responsabilidad”.

Ha señalado que tras las últimas generales los españoles han reclamado que se siga trabajando para que haya crecimiento económico, se cree empleo y se consolide la recuperación económica, y también piden, ha reseñado Rajoy, “más diálogo y más acuerdo”, y “como queremos una España más unida, a eso nos debemos aplicar”.

El presidente del Gobierno ha incidido en que pactar exige “hablar, tener capacidad para entender al otro, ponerse lugar del otro, fijarse en el interés general y actuar con responsabilidad”

Así las cosas, tras defender que el PP tiene que gobernar en España por su amplia diferencia en escaños con la siguiente fuerza política, ha tildado de “incomprensible” que “algunos” no hayan entendido que esto sea así.

En este escenario, Rajoy ha asegurado que el PP “cumple con su parte ahora y cumplirá en el futuro”, cuando ha recordado que los populares llegaron a un acuerdo, antes de las elecciones con pequeñas fuerzas y después con Cs para conseguir tener los votos suficientes para gobernar, y ahora, “debemos seguir pactando, pero no para hacer lo que dice el Gobierno, sino poniendo en común las cosas que podemos poner en común y defendiendo interés general”, lo que ha contrapuesto a lo ocurrido con la estiba en la Cámara Baja: “No se puede jugar cosas que afectan al crédito de tu país”.

HABLAR BIEN DE ESPAÑA Y EUROPA

En otro orden de cosas, el presidente del Ejecutivo de la Nación también ha apelado durante su discurso al 205 aniversario de la aprobación de la Constitución de Cádiz para indicar que “hay que defender los valores que compartimos y que están en el ADN del PP”. “Hay que defender valores en los que creemos, que son los que nos hacen identificables ante la mayoría de los españoles, la unidad de España, la nación de ciudadanos libres e iguales, la soberanía nacional, es decir, el derecho que tenemos todos los españoles a decir lo que queramos que sea España, y no solo una parte de los españoles”.

Y en este marco, ha reclamado que se hable bien de España frente a “mucha gente que se dedica a hacer lo contrario”. “Tenemos nuestros problemas, pero somos una de las naciones más importantes del mundo y estamos orgullosos de nuestro país, de nuestra cultura, nuestra historia, unidad y diversidad, estamos orgullosos de la España constitucional y de tener un modelo de bienestar como casi nadie en el mundo”, ha agregado.

“Para hablar mal hay muchos voluntarios, hablemos bien de nuestra patria, hablemos bien de aquello en lo que creemos”, ha animado a los asistentes Rajoy, quien también ha reclamado defender Europa cuando “florecen por todas partes partidos nacionalistas y populistas que lo critican todo”.

Sobre la Unión Europea, el presidente del Gobierno ha asegurado que España va a pertenecer a esta comunidad “para siempre” y que ha sido “la mayor operación política hecha en siglos en el planeta”. Gracias a este gobierno europeo, el continente se ha convertido, a su juicio, “en la región del mundo en la que mejor se vive, donde hay más democracia y derechos humanos, la primera potencia económica y comercial del mundo y la que mejor atiende a las personas”, en definitiva, “la zona del mundo donde todos quieren vivir”

“Hablemos también bien de Europa, de aquello en lo que creemos, y eso será bueno para todos los españoles, para poder hacer una España mejor”, ha manifestado el presidente del Gobierno central.

EN EL 2017 SE CREARÁN MÁS DE 400.000 EMPLEOS

En clave económica, Mariano Rajoy ha recordado que el reto de esta legislatura es crecer y crear empleo pues esto “nos permitirá bajar los impuestos, recaudar más y prestar mejor los servicios públicos”. Así, el objetivo de que haya 20 millones de españoles trabajando en el 2020 “se puede conseguir”, ha dicho apoyándose en el dato de la afiliación a la Seguridad Social de febrero, cuando hay “580.000 españoles más afiliados que hace un año”.

Y así, tras recordar que el 2012 y el 2013 las cosas “fueron mal” porque “los problemas no se arreglan en un cuarto de hora”, ha garantizado que en el 2017 “van a ir bien las cosas” y “será mejor de lo que pensábamos en un principio”.

En este sentido, Rajoy ha indicado que esperan que se creen “más de 400.000 empleos en España” y ha defendido que, para que así sea, “toca perseverar en lo hecho”. “No hay que dar marcha atrás en las reformas no porque las hiciera el PP sino porque han funcionado y lo que funciona no hay que tocarlo, hay que tocar lo que no funciona”, ha apostillado.

Con todo, el presidente del Ejecutivo central ha defendido que hay que continuar con las reformas, con el control de gasto público e incrementar la inversión. En este punto, ha puesto en valor el Plan Junker, que ha definido como un instrumento para los empresarios que “funciona” y para que el que “quedan muchos recursos”, a la par que ha indicado que España necesita inversión porque “de ahí viene el crecimiento y el empleo”.