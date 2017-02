Reclamo histórico para el parque temático en el barranco de Acentejo

Han pasado 23 años desde que se dio el primer paso para crear en el municipio un centro de interpretación y un parque de visitantes en el barranco de Acentejo. La iniciativa la lideró en ese momento su alcalde, un joven Ignacio Rodríguez, convencido de que los hechos históricos que tuvieron lugar en La Matanza, y en concreto, en el citado barranco al cual ambos deben su nombre, no se pueden ocultar.

La Batalla de Acentejo, plasmada en un mural conmemorativo a la entrada del municipio, representa la principal derrota de las tropas del conquistador Fernández de Lugo por parte de los aborígenes canarios hace más de 500 años y constituye un capítulo importante en la historia de Canarias. De allí el empeño del mandatario por reivindicar la construcción de un parque temático en el que se recree el hábitat de los guanches y un centro de visitantes entre la zona de San Antonio y la cuenca del barranco, que separa La Matanza de La Victoria.

La propuesta es de gran envergadura y también incluye la recuperación medioambiental y paisajística de la zona y el acondicionamiento del entorno por medio de una red de senderos.

Durante todo este tiempo el regidor matancero no ha cesado en su empeño y ha pedido, sin éxito, colaboración y apoyo para plasmar su proyecto, a todas las administraciones superiores.

Expediente BIC

Los primeros pasos se dieron el 24 de junio de 1994. Ese día la Corporación municipal adoptó un acuerdo plenario para iniciar el proceso del parque temático. En 1995 se presentó una moción para declarar BIC al barranco con categoría de sitio histórico. Fue otorgada por el Gobierno canario el 13 de marzo de 2007 con intención de proteger el espacio así como los posibles restos arqueológicos que pudiera contener.

Sin embargo, es otro caso de un BIC abandonado a su suerte. Por mucho que se ha insistido desde entonces, sobre todo al Cabildo para que lo adecúe, su mal estado es notorio. La infinidad de acuerdos adoptados en estos años ni siquiera han servido para limpiarlo.

También el PSOE, partido del alcalde, presentó una Proposición No de Ley en el Parlamento de Canarias mediante la cual se instaba al Ejecutivo regional a ultimar y coordinar esfuerzos para hacer realidad el plan de recuperación del barranco.

Finalmente, se consiguió una subvención de esta última administración para “empezar a mover el proyecto de mejora. Se hizo a través del Cabildo pero a instancias del Ayuntamiento”, recuerda Ignacio Rodríguez. El documento, al que tuvo acceso este periódico, lo redactó el Gobierno local en 1998 y recoge todas las actuaciones para recuperar el barranco, construir un museo del agua en la parte que le corresponde a La Victoria, y un centro de visitantes.

“El Cabildo dice que el proyecto tiene mucho interés, pero no lo ha impulsado nunca. No sé si por ceguera política, por sectarismo o por falta de visión, Lo cierto es que hasta el momento no se ha movido”, insiste el mandatario.

Según Rodríguez, a los sucesivos alcaldes del municipio vecino también “les ha faltado visión” pese a que beneficia a La Victoria y será un polo de desarrollo turístico y económico para la comarca.

La falta de apoyo institucional provocó que el Ayuntamiento iniciara en 2014 con recursos propios (1,5 millones de euros) la primera fase del Centro de Interpretación de la Batalla de Acentejo (CIBA).

El edificio, ubicado a pie de barranco, tiene 2.000 metros cuadrados. Consta de un sótano, dos pisos y una cafetería en la última planta desde la cual se puede ver el futuro parque temático. En La Matanza estaría el de artesanía y el centro etnográfico, en un terreno de propiedad privada que no está adquirido. Este último constituiría el final del recorrido y serviría para explicar los cultivos tradicionales.

Ignacio Rodríguez opina que el proyecto lleva paralizado desde hace más de 20 años por culpa de “una ceguera política” que no termina de ver que se trata del acontecimiento más interesante y de mayor identidad en la historia de Tenerife, además de ser “un hecho histórico incuestionable” al que el municipio le debe su nombre.

Los pasos más importantes

21 de diciembre de 1995

El Pleno municipal solicita al Cabildo que se instruya el expediente para declarar BIC con categoría de sitio Histórico el barranco de San Antonio o Acentejo.

28 de mayo de 1996

El Cabildo inicia el proceso para la declaración de BIC.

Del 7 de febrero al 20 de diciembre de 1996

Se requiere al Gobierno de Canarias y al Cabildo financiación para el Plan de Embellecimiento del barranco.

7 de febrero de 1997

El Ayuntamiento formula alegaciones al expediente BIC para ampliar la zona a proteger que fueron aceptadas.



Del 12 de julio al 18 de diciembre de 1998

El Pleno pide al Cabildo el rescate de las cuevas, la construcción de la Casa-Museo de los Deportes Autóctonos, y la recuperación del barranco.

21 de agosto de 2000

El área insular de Cultura y Patrimonio Histórico aprueba la contratación de la consultoría y asistencia para la redacción y dirección del proyecto ‘Adecuación Barranco de Acentejo’, cuyo importe asciende a 2.040.645 pesetas.

30 de marzo de 2001

En el programa de actuaciones en materia de Patrimonio Histórico para el periodo 2001-2007, el Cabildo incluye la primera fase de restauración del barranco.

13 de marzo de 2007

El Gobierno de Canarias declara BIC al barranco con categoría de sitio histórico.

Marzo de 2009

El Consistorio envía al presidente Ricardo Melchor una relación de peticiones que incluye la rehabilitación del barranco y la creación de un parque-museo con poblado aborigen. Cinco meses después, Patrimonio expresa la falta de presupuesto y la necesidad de acometer con carácter previo un plan director arqueológico y etnográfico.



Junio de 2010 al 26 de julio de 2013

Se solicita mediante mociones institucionales la recuperación medioambiental, acondicionamiento y representación histórica en el lugar.



2014

El Ayuntamiento inicia las obras del Centro de Interpretación de la Batalla de Acentejo (CIBA).



9 de julio de 2014 a julio de 2016

Se solicita a Carlos Alonso, Josefa Mora y José Luis Rivero, apoyo para el CIBA y la recuperación del barranco.