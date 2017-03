Santa Cruz abonará el IBI a 1.100 usuarios sin recursos

Los usuarios del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) que acrediten escasez de recursos y vivan en una casa de su propiedad, cuyo valor catastral esté por debajo de los 50.000 euros, podrán beneficiarse de una bonificación del 100% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), gracias a la nueva ayuda que se incorpora al catálogo de prestaciones sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz. La Concejalía de Hacienda calcula que el número de beneficiarios de esta iniciativa está alrededor de unos 1.100, que son las personas que ya reciben una ayuda del IMAS, tienen casa propia y además es su única residencia.

El alcalde, José Manuel Bermúdez; el concejal de Hacienda, Juan José Martínez, y la edil de Viviendas, Carmen Delia Alberto, presentaron ayer esta nueva prestación junto a la modificación de las ordenanzas fiscales, que va a permitir también que se bonifique el IBI a las viviendas con paneles solares y asimismo la que afecta al impuesto de plusvalías. En ambos casos los vecinos tendrán una bonificación del 50% en el recibo de la contribución. Según detalló Martínez, “tenemos un presupuesto de 200.000 euros para hacer frente a esta nueva ayuda del catálogo de prestaciones sociales que ofrece el IMAS, y el objetivo es que aquellos vecinos que son dueños de un inmueble, pero que sus condiciones económicas nos les permiten hacer frente a este pago, puedan tener un ayuda más para ello”. Será la Concejalía de Viviendas la que se encargue de gestionarlas, y la que, en cuanto el Pleno apruebe hoy la medida, se encargue de elaborar las bases para la convocatoria de esta prestación con la que, aseguró Martínez, “se trabaja contrarreloj para que esté lista este mismo ejercicio”. El concejal de Hacienda explicó que se hace a través de una ayuda social porque “el IBI está muy regulado y no te deja bonificar algunos conceptos”. No habrá intercambio de dinero y la prestación cubrirá el importe total del recibo.

En cuanto al impuesto de plusvalía por motivo de herencia y el reciente fallo del Constitucional sobre la incapacidad de los ayuntamientos para cobrarlo, Martínez señaló que, de momento, se va a seguir cobrando, puesto que aún no hay una postura común con el resto del Estado y ni siquiera el propio Gobierno central se ha manifestado al respecto. En conjunto, la bonificación del IBI, la de las tasas por emisión de documentos (ya aprobada) y la del impuesto de plusvalía supondrán una merma de los ingresos municipales de un millón de euros.