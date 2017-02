“Un sistema electoral más democrático no puede romper Canarias”

Vicente Mujica, oftalmólogo grancanario, es el portavoz de Demócratas para el Cambio, un foro cívico que lleva casi diez años promoviendo una reforma del sistema electoral canario. Un objetivo que ve cada vez más cerca, tanto en la aspiración de bajar los altos porcentajes de voto requeridos para obtener un diputado en el Parlamento canario como en la de corregir el desproporcionado reparto de escaños por islas con relación a la población (el 83% de los habitantes elige al 50% de los parlamentarios autonómicos, y el 17% de los canarios a la otra mitad de los diputados). En esta entrevista expone su visión sobre el estado actual de esta ya añeja controversia y las posibilidades de que en las elecciones de 2019 se aplique un nuevo método. De hecho, el régimen electoral canario será objeto de debate dentro de la reforma del Estatuto de Autonomía que está a trámite ya en las Cortes Generales, y, paralelamente, en el Parlamento regional, está en marcha una comisión de estudio sobre este mismo asunto, ante la cual compareció en diciembre pasado el propio Mujica.

-¿Cuántos partidos han suscrito el Pacto por la Democracia que promueve su foro?

“Hasta el momento once: C´s, IUC, NC, PIL, PP, Podemos, Sí se puede, SxTF, UGC, UPyD y XTF por Tenerife. De los grandes partidos a nivel estatal solo falta por adherirse el PSOE, y a nivel autonómico, CC. La ASG no lo ha firmado ni tampoco ha aceptado nunca un encuentro con nosotros para explicarles el contenido y objetivos del documento”.

-¿Qué objetivos fundamentales persigue ese acuerdo?

“Pretende fijar tres puntos de consenso básico, para luego concretar una fórmula de reforma del sistema electoral: reducir las barreras (sin fijar porcentajes), mejorar la proporcionalidad (sin fijar formulaciones) y que la nueva norma esté en vigor para las elecciones autonómicas canarias de 2019, ya sea por medio de su modificación a través del desarrollo de una Ley del Parlamento o de una enmienda al texto del Estatuto de Autonomía que está ahora en debate en el Congreso de los Diputados, o por ambas vías”.

-¿Confía en que PSOE lo firme?

“No hemos renunciado a ello. De hecho, se ha seguido manteniendo contactos con miembros del PSOE y en todos los casos se nos ha transmitido siempre que no ven impedimento político para su firma. Las circunstancias por las que ha pasado el partido han dificultado que se incorporen, pero creemos que en un plazo no muy dilatado lo asumirán. Vamos a solicitar una reunión con el presidente de la gestora regional, Rodríguez Fraga, y con Patricia Hernández para reiterar la invitación, y esperamos obtener una respuesta definitivamente positiva”.

-¿Dan ya por hecho que Coalición Canaria no lo firmará?

“Les hemos invitado reiteradamente a incorporarse, o al menos, a dialogar sobre lo que no es más que un compromiso de que en 2019 exista una nueva norma electoral menos restrictiva y menos desigual en el valor de voto entre todos los canarios. Vemos difícil que se logre la incorporación de CC, pero no imposible. Todo depende de cómo interpreten ellos esta propuesta. Nosotros siempre la hemos planteado como un reto de igual envergadura que el de 1982 para poner en marcha la Comunidad Autónoma. En este caso, se trata de alcanzar un nuevo consenso para una época diferente a aquella de hace 35 años. Si se entiende así, es posible que CC asuma que los tiempos en Canarias han cambiado definitivamente. Si por el contrario, siguen repitiendo un mensaje que consideramos erróneo, aquél de que el cambio del sistema electoral basado en lo que se conoce como la triple paridad, romperá Canarias, seguirán situándose en el margen del debate. La democracia no puede romper Canarias. La hará más fuerte internamente y hacia afuera también, respecto a cualquier interlocutor externo”.

-¿Y con la ASG?

“En el caso de la Agrupación Socialista Gomera, al no haberse producido contacto alguno, a pesar de nuestra petición para que se produjera, vemos mucho más complicada su incorporación. Lo que su líder, Casimiro Curbelo, transmite a la opinión pública, es una posición de frontal rechazo”.

-¿Qué perspectivas hay de que la reforma electoral pueda aprobarse en las Cortes y se aplique un método más proporcional sin nuevas leyes en Canarias?

“Desde 2007 trabajamos con un solo objetivo: facilitar el encuentro de las organizaciones políticas para acercar posiciones que culminen en un acuerdo para mejorar el peor de los sistemas electorales del Estado y de Europa. Este acuerdo puede lograrse en el Parlamento de Canarias a través de la comisión de estudio abierta (a la que Demócratas para el Cambio ha contribuido en gran medida para hacerla una realidad) o puede lograrse también (pues no son vías excluyentes) por medio de una modificación de la disposición transitoria primera del Estatuto de Autonomía en la que se haga constar el nuevo modelo de reparto de escaños. En el Congreso se está debatiendo ahora el Estatuto canario y percibimos voluntad positiva de todos los partidos canarios -salvo CC- para que esto se lleve adelante”.

-¿Qué le está pareciendo la comisión sobre este tema en el Parlamento canario?

“Es el cauce adecuado para afrontar este complejo asunto. Pero debe entenderse que la finalidad es estudiar y debatir para culminar un mejor sistema electoral que se plasme en una ley. Si algunos pretenden hacer pasar plazos y terminar con una conclusión nula o cosmética, vuelven a equivocarse de plano. La sociedad canaria no va a tolerar más dilaciones ni maniobras de distracción en este grave asunto. Esperamos una nueva norma electoral que esté vigente ya en las elecciones de 2019, y otro resultado que no sea ese lo consideramos inaceptable”.

-Ustedes han sorprendido con una propuesta en el Parlamento mediante un sistema “de restos”. ¿Qué reacciones han observado?

“Desde el mundo académico hemos tenido un respuesta muy positiva, pues nosotros pedimos a más de 40 profesores e investigadores de más de veinte centros de toda España que evaluaran nuestra propuesta antes de presentársela al Parlamento. Desde los partidos políticos hemos detectado también buena sintonía, a pesar de que cada uno pueda tener modelos distintos al que presentamos. No buscamos que nuestro modelo sea asumido íntegramente si va a ser un obstáculo insalvable para el encuentro, sino que, al contrario, lo ofrecemos como una solución que pueda servir para iniciar un consenso”.

– ¿Qué innovaciones tiene la propuesta de su foro cívico?

“Este modelo aún en España no se ha aplicado, si bien, en Asturias -con un debate ya muy avanzado- se está presentando una formulación similar. Nuestra propuesta asume y conjuga dos realidades: la realidad del territorio fragmentado y muy desigualmente poblado y la realidad del conjunto global de la población. Hacer esto sin recurrir a crear dos cámaras legislativas, de manera equilibrada, que mantenga una ponderación adecuada entra las islas y sus diferentes características demográficas, sin recurrir tampoco a una nueva circunscripción añadida (la conocida como lista o circunscripción autonómica), es el desafío que nos propusimos y al que logramos dar formulación con un sistema mixto de asignación de escaños en dos tiempos. En un primer momento se asignan 48 diputados con los mismos criterios de equilibrio que la actual triple paridad. Y en un segundo momento hay una asignación de 21 escaños autonómica o global, sin necesidad de exigirles ninguna barrera, sin que se produzca la detracción de diputados de unas islas para dárselos a otras, sino con la cesión de todas a la bolsa común y sin modificar la forma de votar que ya conocemos, es decir, sin crear una nueva papeleta y una nueva urna, pues esos 21 diputados tendrán su asignación en las islas en que hayan conseguido las 21 mayores cifras de votos tras haberse repartido primero los 48 como se ha hecho siempre”.

-¿De qué forma puede influir el actual contexto político autonómico y nacional en la reforma electoral? Aquí y en Madrid gobiernos en minoría…

“Preferimos pensar en que tales eventualidades sepan ser superadas por todos con responsabilidad. Es un momento histórico para Canarias. Esta es la mejor oportunidad de entendimiento en 35 años para generar un nuevo consenso por Canarias (no en vano nuestra propuesta se nomina Consenso por Canarias 2019). Insistimos: pase lo que pase en las mayorías necesarias para gobernar, aquí o en Madrid, el sistema electoral y su reforma no podrá ser moneda de cambio. Si tal cosa se produjera, desde Demócratas para el Cambio la denunciaremos, y, desde luego, en la medida en que podamos, pondremos sobre aviso a la sociedad canaria para que no se deje hurtar esta meta anhelada”.

-Ha causado asombro el estudio universitario que indica que el régimen electoral canario es el más desproporcionado del mundo… ¿tan abajo está en esa clasificación?

“Sigue molestando a algunos asumir la realidad. Tenemos incluso que moderar nuestros mensajes para no zaherir algunas susceptibilidades. Pero esto es lo que es. No hay otro sistema electoral que tenga peor desigualdad en el valor de voto que el de Canarias (el peor índice de malapportionment). Hay que corregirlo, con las compensaciones necesarias, y que en nuestra propuesta se tienen en cuenta, pero corregirlo. No creemos que haya que seguir insistiendo en el análisis de la situación, porque es el que es, objetivamente, y cualquiera de los expertos en sistemas electorales puede corroborarlo”.

-¿Qué le parece la opinión de los que defienden el actual sistema según la cual romper la triple paridad provocaría la marginación de las islas no capitalinas por parte de las capitalinas?

“Pues que están en un error, según la ciencia política y económica. Hay sobrados estudios que indican que los mejores y mayores desarrollos socioeconómicos se logran en las sociedades con mayor y más prolongado desarrollo democrático. Siendo pieza clave, nuclear, de cualquier democracia el sistema de elección de sus representantes, se entiende que arreglar en condiciones esta pieza cariada que es nuestro régimen electoral, es fundamental para despegar en todos esos índices en los que figuramos un lustro tras otro en las peores posiciones: pobreza y marginalidad, nivel educativo, desigualdad entre ciudadanos, etc. Si a esto añadimos que no somos de los peores en evolución del PIB, pensemos que puede tener mucha lógica que no se estén tomando las decisiones adecuadas por la mayoría del cuerpo electoral. Dicho de otra forma, en democracia si se comenten errores, debemos estar seguros de cometerlos porque la mayoría de representantes que puede tomar las decisiones a la hora de encarnar en leyes la voluntad de la mayoría de electores, son coincidentes. Si esta última mayoría no encuentra un reflejo fiel en la primera, se concatenarán una serie de errores acumulativos. Las desventajas -reales-, que las islas más periféricas y menos pobladas puedan tener respecto a las capitalinas, no deben solventarse alterando la representación en la Cámara Legislativa con compensaciones llevadas hasta los extremos de lo paritario, sino con legislación específica que permita garantizar a los ciudadanos de todos los territorios que podrán tener las mismas condiciones para su desarrollo. En nuestra propuesta también hablamos de esto. No sería concebible, utilizando este símil, acudir al Congreso de los Diputados, y exigir desde Canarias, que para compensar nuestras desventajas por lejanía, se nos adjudicara el 20% del Paramento Español. Esto que parece de cajón en Madrid, aquí parece que es lo más lógico y normal”.

-¿Qué balance hace de la labor del foro cívico desde que inició sus actividades hasta la actualidad?

“Pues un balance muy positivo. En junio cumpliremos diez años de recorrido. Hemos asumido esta labor como un deber cívico. Ha sido un trabajo duro y muchas veces nos hemos visto al borde de abandonar (no lo vamos a hacer), pues ha habido que dedicar enorme cantidad de tiempo y energía además de atender a nuestros trabajos y familias. Además, todo lo hemos hecho con nuestros medios económicos, sin solicitar ni recibir nunca una subvención. Afortunadamente mucha gente, a título individual y colectivo, nos apoya y ha invertido también su tiempo y trabajo en ayudar a esta justa causa. Algún día recapitularemos y daremos de nuevo gracias a todos por su generosidad mostrada en tantas ocasiones para organizar el Manifiesto de 2011 o el Concierto ¡REC YA!, o las Jornadas sobre el Sistema Electoral Canario del Auditorio Alfredo Kraus o la edición de nuestro libro “Textos para la Reforma Electoral de Canarias” que se ha convertido en referencia del tema. Han sido cientos de desinteresadas aportaciones a las que quiero reiterar nuestro mayor agradecimiento”.