El suelo tembló en la remontada del FC Barcelona

Un sismómetro instalado en las proximidades del estadio del FC Barcelona registró el efecto en el terreno de los más de 90.000 espectadores celebrando la victoria blaugrana ante el PSG.

En su cuenta de Twitter Jordi Diaz Cusi, sismólogo del Instituto de Ciencias de la Tierra “Jaume Almera” (ICTJA) – CSIC, publica diferentes gráficos que muestran cómo el suelo literalmente temblaba debido a las celebraciones del público asistente al Nou Camp cuando el FC Barcelona marcaba sus goles e iba remontando la eliminatoria frente al Paris Saint Germain.

Se da la circunstancia de que la sede del ICTJA, donde se encuentra instalado el sismómetro, está a sólo unos cientos de metros del estadio del FC Barcelona.

La máxima intensidad sísmica se produjo, con diferencia, cuando el Barça anotó el 6-1 por mediación de Sergi Roberto, y se clasificiaba para la siguiente ronda de Champions League.

That's how the ground was shaking yesterday night during the @FCBarcelona comeback in Champions League !! @ICTJA_CSIC. pic.twitter.com/QmEqKa9FZx

— Jordi Diaz Cusi (@JDiazCusi) 9 de marzo de 2017