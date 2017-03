Temen que la presencia de calima prolongue el colapso de Urgencias

Como ya viene siendo habitual en periodos con situaciones meteorológicas adversas, el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc) sufrió en la tarde del miércoles un colapso notable debido al gran número de pacientes que soportó en poco tiempo, buena parte de ellos motivados por los efectos de la calima o su afección al padecer otro tipo de enfermedades. Al respecto, los trabajadores temen que en las próximas horas la situación de caos empeore debido a que la mayoría de daños provocados por estas partículas en suspensión se empiezan a notar pasadas 48 horas. Patricia Hernández, portavoz de Intersindical Canaria en La Candelaria, explicó a este medio que la saturación con la calima “está empeorando hora tras hora”, una situación que, según puntualizó, es similar a la que sucede en el Hospital Universitario. Asimismo, señaló que, aunque este colapso se produce por las partículas en suspensión, el motivo del caos es más profundo, ya que sostiene que “el sistema sanitario no está en condiciones adecuadas a causa, debido a los recortes que se han llevado a cabo”. Ramona Mendoza, de Satse Canarias en La Candelaria, añadió que en la mañana de ayer la situación fue algo mejor que el miércoles, pero no descartó la llegada de más pacientes en los próximos días.

El Hunsc confirmó que la afluencia de urgencias sigue siendo importante debido a los efectos de la calima en pacientes pluripatológicos, por lo que han reforzado los recursos materiales y humanos. No obstante, desde el HUC precisaron que en sus servicios no se ha notado una saturación por la calima.

Sanidad advierte de que los niveles de partículas en el aire están cerca del límite saludable

La Consejería de Sanidad del Gobierno canario informa que, según los datos suministrados por la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire, se produce una situación de prealerta por calima, en la que los niveles de partículas que se están registrando en las estaciones de la red son superiores a los habituales y cercanos al límite diario de protección de la salud. La exposición a este contaminante, si continúa la penetreación de masas de aire de origen subsahariano sobre las Islas, puede producir desde picor de ojos, irritación de la nariz y garganta y tos hasta un aumento del número y gravedad de episodios de asma y bronquitis. Las personas más sensibles son los niños, los ancianos y aquellas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas. Sanidad recomienda a los afectados que necesiten atención que, en primera instancia, acudan al centro de salud o a centros periféricos de urgencia, evitando una posible saturación de los hospitales.