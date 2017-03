El Tenerife B, un filial en apuros que se acerca al abismo del grupo canario

Sorprende la situación del filial del CD Tenerife en el grupo doce de Tercera División, ya que por el mes de septiembre cuando arrancó el curso el objetivo del Tenerife B era luchar por entrar en los cuatro puestos del play off de ascenso. Ya avanzada la segunda vuelta, y a falta de diez jornadas para que finiquite la competición, ocupa la decimotercera plaza, a solo tres puntos del descenso que marca el CD Vera.

El conjunto que entrena Kiko de Diego no gana desde el 4 de diciembre cuando sumó sus últimos tres puntos ante el Lanzarote. Una racha negativa, con derrotas y empates, que han encendido las alarmas en un filial que está más pendiente del descenso que otra cosa.

“Hemos tenido muchas fatalidades en forma de lesiones, no hemos sabido manejar los partidos en momentos determinados, y no hemos cerrado partidos que teníamos ganados. Todo eso hace que llevamos muchas jornadas sin ganar. Ahora hay que intentar ganar el sábado al Estrella para revertir esta mala dinámica, y poder adecentar un poco la temporada en estas diez últimas jornadas, asegura Kiko de Diego.

Es un hecho que el Tenerife B estaba llamado a alcanzar cotas mayores, pero puede ir en su contra el hecho de que no está acostumbrado a desenvolverse en esos puestos, como otros equipos que están más habituados a moverse en ese hábitat.

“Tendremos que aprender a movernos por ahí. No nos queda otra. La plantilla es joven, inexperta, pero tenemos que habituarnos a esa situación. Estoy seguro que ganando un partido a los chicos se les quita toda esa tensión que pueden tener. Hemos jugado partidos que deberíamos haber ganado, pero no ha sido así por una serie de circunstancias, y estamos obligados a voltear la situación, ganar el sábado al Estrella y coger moral para las últimas nueve jornadas, afirma el técnico blanquiazul.

Por último, si comparamos la trayectoria de los equipos nodrizas de la UD Las Palmas y el CD Tenerife no dejan lugar a las duda de la diferencia tan abismal que hay entre ambos: 36 puntos.

“La distancia entre ambos es real porque así lo dice la clasificación. Lo que no esperábamos era tener tantos problemas. Si analizamos los jugadores que hemos tenido fuera, son jugadores importantes. La trayectoria no ha sido buena, porque había partidos que teníamos ganados y lo hemos perdido o empatado incomprensiblemente, pero ya no es el momento de mirar hacia atrás. Tenemos que mirar hacia adelante. Hay que ganar el partido del sábado, estar todos juntos y sacar al equipo de ahí, deseó Kiko de Diego.